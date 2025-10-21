Nicolás Guthmann y Tomás Quintín Palma presentan 220 Podcast en Tierra Bomba

Este sábado 25 de octubre, el podcast argentino 220, conducido por Tomás Quintín Palma y Nicolás Guthmann, se presentará por primera vez en la ciudad de Paraná. El encuentro se desarrollará bajo el formato de espectáculo escénico en vivo y se realizará bajo el sello Tierra Bomba Producciones. La cita se llevará a cabo en el espacio cultural ubicado en calle Urquiza 1214, a partir de las 20.

El espectáculo, titulado "Tierra de Comedia: 220 Podcast en la Casa", propone un encuentro presencial con el público entrerriano. Con la consigna de "salir de los celulares y volver a los cuerpos", la dupla de conductores busca recuperar la experiencia del vivo con el público, remando a contracorriente ya que es un momento en el que gran parte del intercambio con la audiencia se desarrolla en entornos digitales. "Sí, tenemos piernas. Y caminamos. No solo estamos sentados", expresaron irónicamente desde sus redes, invitando a reencontrarse cara a cara con sus seguidores y compartir un espacio de conversación, humor y sacar a la luz temas de la actualidad.

La presentación en Paraná forma parte de una serie de fechas en distintas provincias, con el objetivo de acercar el proyecto a las audiencias que acompañan el podcast desde el interior.

220 Podcast nació durante la pandemia como un espacio alternativo a los medios tradicionales de comunicación, conducido por el periodista Nicolás Guthmann, conocido por su paso por programas como CQC y Tugo, y el comediante Tomás Quintín Palma, referente del stand up y la cultura independiente, con proyectos como Blender y Gelatina. El programa está atravesado por distintos temas, como el análisis político, temas sociales y cultura pop. A lo largo de sus cuatro años de trayectoria, 220 se consolidó como un podcast autogestionado y sostenido por la comunidad que lo sigue.

Entradas en este enlace.