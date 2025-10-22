“Lo ama todo el mundo”, las elogiosas palabras de jugadores de Arsenal para Heinze

El martes por la tarde de Argentina y en la noche europea, Arsenal goleó a Atlético de Madrid por 4-0. Tras esa gran actuación, sobre todo en el arranque del segundo tiempo, los futbolistas Gunners hablaron con la prensa.

Dos que se detuvieron a prestar declaraciones fueron el arquero David Raya y el atacante Gabriel Martinelli. En ambos casos hicieron referencia al asistente técnico de Mikel Arteta (entrenador del equipo), el crespense Gabriel Heinze.

El arquero español destacó principalmente la actitud del asistente entrerriano: “Hablando mal, (nos ofrece) muchos cojones. Nos aprieta mucho, quiere lo mejor para el grupo, especialmente en lo defensivo”, destacó.

“Nos aprieta, nos da energía, nos va diciendo lo que debemos hacer en cada partido, dónde podemos hacer daño… Creo que se está notando”, señaló. Luego valoró las veces que el equipo terminó con el arco en cero en la temporada: hasta ahora son nueve los partidos en los que el equipo no recibió goles.

Por su parte, el atacante brasileño destacó el don de gente del entrerriano: “Es una persona sensacional. Todo el plantel está a gusto con él (…) es una persona sensacional que el grupo abrazó de una forma increíble”, resaltó.

Sostuvo que consiguió adaptarse rápido al grupo y luego explicó cuál es su tarea dentro del equipo: “Él habla más con los defensores, pero a veces nos aconseja cuando hay que marcar y bloquear a los laterales rivales”. Para concluir, manifestó: “Estamos aprendiendo al máximo con él”.