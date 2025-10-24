El dólar tuvo fuerte demanda y estiman que el Tesoro de EEUU vendió USD 400 millones

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó importantes USD 752,1 millones. “En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 42 pesos, contra 30 pesos de aumento en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, detalló que “la rueda se mantuvo sostenida por intervenciones del Tesoro norteamericano, que volvió a vender cada vez que la demanda absorbía la oferta disponible, conteniendo parcialmente la suba. Sin embargo, el tipo de cambio siguió avanzando y terminó operando por encima de los $1.490, para finalmente cerrar en $1.492, muy cerca del techo de la banda”.

Fuentes del mercado estimaron las ventas del Tesoro de EEUU en USD 400 millones, un dato sobre el cual no se brinda información oficial. Al mismo tiempo, un informe de la consultora 1816 calculó que desde el comienzo de la intervención del Tesoro americano en el mercado cambiario argentino, las ventas alcanzaron los USD 2.100 millones.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron en USD 233 millones o 0,5%, a USD 41.211 millones. La entidad monetaria no intervino en el mercado de cambios.

El dólar al público ganó diez pesos o 0,7% y quedó a $1.515 para la venta en el Banco Nación. En la última semana esta cotización subió 40 pesos o 2,7 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.517,53 para la venta (baja marginal de 54 centavos) y $1.463,37 para la compra.

Los dólares financieros pasaron de caer por la mañana a subir entre 17 y 20 pesos sobre el cierre bursátil. El “contado con liquidación” mediante bonos quedó a $1.563 (+1,3%), mientras que el dólar MEP terminó a $1.544,50 (+1,1%). La brecha entre el “liqui” y el mayorista se amplió a 71 pesos o 4,8 por ciento.

Todos los contratos de dólar futuro terminaron con ganancias en un rango de 0,6% 1 1%, según datos de la plataforma A3 Mercados, en una sesión con negocios equivalentes a 920 millones de dólares. Las posturas más negociadas volvieron a ser las del cierre de octubre, que ganaron siete pesos o 0,5%, a 1.486 pesos, debajo del techo de las bandas cambiarias previsto a $1.501 para fin de mes.

Los negocios mostraron valores de $1.541,50 por dólar para noviembre y de $1.585,50 para las liquidaciones a fin de año, en ambos casos por encima del techo de las bandas cambiarias oficiales.

Tras haberse operado a un mínimo intradiario de $1.510, el dólar blue finalizó a $1.525 para la venta, el mismo valor del jueves.

Cautela en la Bolsa

En la última rueda operativa antes de las elecciones de medio término de este domingo 26, las acciones argentinas finalizaron con números dispares en Wall Street y leves ganancias en pesos en la plaza local, a la vez que los bonos soberanos se inclinaron por leves pérdidas.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ascendió un 1% en pesos, en los 2.076.859 puntos. Por la mañana el panel de acciones líderes anotó su puntuación más alta desde el 22 de agosto. Medido en dólar “contado con liqui”, el S&P Merval alcanzó su nivel más alto desde el 5 de septiembre, justo antes de la elección bonaerense del domingo 7 de septiembre, que conmovió al mercado y obligó a acudir al auxilio del Tesoro de los EEUU.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares hubo cifras mixtas, tras un arranque alcista. Del lado ganador destacó Edenor (+3,8%), mientras que del lado perdedor quedó Tenaris (-2,2%).

Los papeles argentinos se escindieron de la firme tendencia ganadora de los índices de Wall Street, con alzas próximas al 1 por ciento.

Los títulos públicos en dólares operaron sin tendencia, con una baja promedio de 0,6% y un riesgo país que se mantuvo en 1.081 puntos básicos para Argentina.

Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, expresó que “el mercado encaró la última rueda pre electoral, con todas las miradas en cómo podrá ser el resultado, en especial tras el antecedente de la Provincia de Buenos Aires en septiembre, que sorprendió a todos”.

“El foco estará en qué consecuencias tendrá la interpretación del resultado por parte del mercado en materia de condiciones financieras, en especial demanda de pesos, riesgo país y tipo de cambio. Si bien el espaldarazo de EEUU es notable y tiene pocos antecedentes a nivel mundial, el mercado querrá certezas en términos de esquema cambiario y si existen o no mayores consensos políticos de cara a la segunda mitad del mandato de Milei”, afirmó Franco.

“El lunes, con el resultado puesto, habrá que ver cambios de gabinete, si hay anuncios y si efectivamente pasa algo con el sistema cambiario o no. Post elecciones vamos a tener bastante movimiento, ya que entre leyes que se van a enviar, medidas que se deberían anunciar por la deuda en dólares y el sistema de bandas, podemos tener días bastante intensos. Pero por lo pronto, a esperar los resultados del domingo”, concluyó Nicolás Cappela, analista de IEB.