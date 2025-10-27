“Si estamos juntos, lo vamos a poder lograr”, dijo Costas

Este miércoles, Racing recibirá a Flamengo en el marco del encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Tras la derrota por 1-0 en el estadio Maracaná, el equipo de Avellaneda intentará volver a la final del certamen continental por primera vez desde 1967.

En el marco de ese trascendental encuentro, el equipo Albiceleste concentrará en Pilar, por lo que en las últimas horas se conoció un mensaje de Gustavo Costas. El entrenador del plantel de primera de la institución pidió a los hinchas a que los acompañen en una despedida rumbo a la concentración.

En el video publicado en las redes sociales, Costas indicó: “Quiero invitarlos mañana a las siete de la tarde para despedir al plantel antes de ir a concentrarse a Pilar. Quiero invitarlos a todos para dar el apoyo a estos jugadores que dejan la vida por nuestros colores. Sabemos que todos juntos podemos lograr este sueño que tanto buscamos, tantos años. Si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo la Academia carajo”.

¡ATENCIÓN HINCHAS DE #RACING! ⚠️



👉 Gustavo Costas invita a todos a la despedida al plantel antes de la concentración en Pilar.



⏰️ Lunes a las 19 horas

📍 Cilindro de Avellaneda pic.twitter.com/Pda09auebd — Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) October 26, 2025

De esta manera, el entrenador plantó la semilla para la despedida que organizarán los fanáticos de Racing. Se espera que los hinchas se reúnan en calle Diego Milito y que el plantel se acerque hasta el portón de entrada para saludarlos antes de subirse al micro que partirá a la concentración.

En Pilar, Costas tendrá unas últimas horas para trabajar con su equipo antes de afrontar el decisivo encuentro frente a Flamengo en Avellaneda.