Abrieron las puertas del autódromo Ciudad de Paraná y quedó todo listo para el TC

El autódromo Ciudad de Paraná ya está listo para vivir un nuevo fin de semana con la presencia de la categoría más antigua y popular del automovilismo argentino: el Turismo Carretera. Este viernes los equipos se instalaron, el público ingresó y se espera un gran espectáculo en el circuito del Club de Volantes Entrerrianos.

Una larga fila se formó en las inmediaciones del autódromo para ingresar a ver el espectáculo que se espera este fin de semana en Sauce Montrull. Por la mañana del viernes se abrieron las puertas para el ingreso del público, que estuvo días esperando para conseguir su lugar en el circuito.

Este martes, pasado el mediodía, arribó el primer equipo: el JPG Racing. El team de José Manuel Urcera fue el primero en llegar al autódromo, aunque tuvo que esperar hasta el jueves para poder ingresar al mismo. El miércoles también llegó el LRD Racing, con sus dos autos y el Coiro Competición.

Este sábado, a partir de las 9, arrancará la actividad en pista con el primer entrenamiento para la Formula 2. 9.25 llegará el turno para el TC Pista; mientras que el Turismo Carretera ensayará desde las 11.05.