Cinco partidos darán continuidad a la fecha 10 de la Copa de la Liga femenina

Este domingo continuará la disputa de la décima fecha de la Copa de la Liga de fútbol femenino. La actividad comenzará temprano, pero tendrá su núcleo durante la tarde, con la disputa de tres encuentros entre los que estarán las presentaciones del puntero y escolta del torneo.

San Benito de Paraná, puntero con 24 puntos, recibirá la visita del Atlético Neuquen Club; mientras que San Benito, escolta con 22 unidades, visitará a Arenas. El tercero, San Rafael (tiene 21 puntos), no jugará hasta el miércoles, día en el que recibirá a Universitario a partir de las 21.

Ganó Academia Crack

En el estadio Dr. Carlos Federik, Don Bosco recibió a Academia Crack Fútbol Total y sufrió una nueva goleada. Después de perder 10-0 ante San Benito, este sábado cayeron por 9-0 ante el conjunto crespense.

Gilda Barreto marcó por cuadruplicado para las ganadoras, que también tuvieron los dos tantos de Priscila Aranda y los goles de Antonella Todone, Belén Cáceres y Daniela Orrego. Con el triunfo, el conjunto rosa ahora se ubica sexto con 17 unidades; mientras que Don Bosco permanece 11° con cinco puntos.

Fixture | Copa de la Liga (femenina) | Fecha 10

Sábado 1/11:

Don Bosco 0-9 Academia Crack.



Domingo 2/11:

11: Asociación River - Escuela River.

16: San Benito (Paraná) - Neuquen.

16: Camioneros - Atlético Paraná.

16: Arenas - San Benito.

19: Oro Verde - Belgrano.



Miércoles 5/11:

21: San Rafael - Universitario.