Estudiantes y Sionista buscarán asegurar su lugar en la Liga Provincial

Estudiantes ganó en el Juego 1 y tiene chance de cerrar la serie este sábado.

Este viernes comenzó la disputa de los segundos partidos de las series de Play-In de la Liga Provincial de Básquet de mayores. En ese marco, hubo elencos paranaenses que determinaron su destino en la continuidad del torneo que está en vías de definir el posicionamiento.

En la Zona 1, este viernes Olimpia y Ciclista quedaron fuera de competencia. El Azulgrana cayó ante Sportivo San Salvador como local por 87-81 y el equipo sansalvadoreño avanzó tras liquidar la serie por 2-0. Lo mismo ocurrió con el Verde, que cayó por 56-44 ante Sarmiento de Villaguay y el equipo villaguayense logró avanzar de fase.

Este sábado queda por definirse un lugar más: Echagüe recibirá a Sionista con la posibilidad para Sioni de liquidar la historia. Esto se debe a que el jueves, el equipo que hace de local en el Moisés Flesler venció por 94-57. El juego comenzará a las 21.

En la Zona 2, Quique y Recreativo lograron avanzar de fase. El primero de estos dos equipos venció a Talleres en el clásico barrial por 61-60, de manera que sentenció la serie con una victoria por 2-0. Recre, por su parte le ganó a Independiente de La Paz por 81-72 como visitante y también avanzó de instancia con la serie 2-0.

Queda por definirse en esta zona la situación de Paracao y Estudiantes. El Albinegro ganó el primer partido como local por 82-55 y tendrá que buscar la victoria como visitante este sábado desde las 21 para definir si sigue en competencia.

Por la Zona 3 los ganadores del viernes fueron Vélez Sarsfield y La Armonía. El equipo de Chajarí derrotó a Capuchinos por 86-73 y lo dejó fuera de competencia con la serie 2-0; mientras que los colonenses derrotaron a Social Federación por 77-70 a domicilio para cerrar con victoria 2-0.

Resta saber qué ocurrirá con el duelo concordiense. Ferrocarril recibirá a Estudiantes en el segundo partido de la serie. En el primer juego el vencedor fue el Ferro por 77-58, por lo que tendrá la chance de sentenciar la historia a partir de las 21.

En cuanto a la Zona 4, BH ganó el segundo partido y sigue en competencia. El Verde gualeyo derrotó a Luis Luciano por 2-0 para quedarse con la competencia; mientras que Atlético Tala dio cuenta de Zaninetti por 84-57 e igualó la serie 1-1, con lo que deberán volver a enfrentarse.

Por otra parte, queda por definirse el duelo entre Sportivo Peñarol y Bancario, que se enfrentarán este sábado. En el primer partido hubo victoria talense por 95-68.

Resultados | Play-In | Liga Provincial de Básquet

-Zona 1:

Juego 1:

Miércoles 5/11:

Sportivo (San Salvador) 79-68 Olimpia.

Ciclista 74-84 Sarmiento.



Jueves 6/11:

Sionista 94-57 Echagüe.



Juego 2:

Viernes 7/11:

Olimpia 81-87 Sportivo (San Salvador).

Sarmiento 56-44 Ciclista.



Sábado 8/11:

21: Echagüe – Sionista.



-Zona 2:

Juego 1:

Miércoles 5/11:

Recreativo 93-48 Independiente.

Quique 74-59 Talleres.



Jueves 6/11:

Estudiantes 82-55 Paracao.



Juego 2:

Viernes 7/11:

Talleres 60-61 Quique.

Independiente 72-81 Recreativo.



Sábado 8/11:

21: Paracao – Estudiantes.



-Zona 3:

Juego 1:

Miércoles 5/11:

Vélez 87-78 Capuchinos.

La Armonía 89-76 Social Federación.



Jueves 6/11:

Estudiantes 58-77 Ferrocarril.



Juego 2:

Viernes 7/11:

Capuchinos 73-86 Vélez.

Social Federación 70-77 La Armonía.



Sábado 8/11:

21: Ferrocarril – Estudiantes.



-Zona 4:

Juego 1:

Miércoles 5/11:

BH 73-59 Luis Luciano.

Zaninetti 83-77 Atlético Tala.



Jueves 6/11:Peñarol 95-68 Bancario.



Juego 2:

Viernes 7/11:

Luis Luciano 80-83 BH.

Atlético Tala 84-57 Zaninetti.



Sábado 8/11:

21: Bancario – Peñarol.