La Unión de Colón defendió su localía frente a Racing

Este sábado por la noche, La Unión de Colón recibió a Racing de Avellaneda en el marco de su segunda presentación en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El encuentro fue en el estadio Carlos Delasoie y contó con el arbitraje de Alejandro Zanabone y Florencia Benzer.

En el primer cuarto ambos intercambiaron buenas acciones ofensivas. Eso les permitió mover mucho el marcador durante los primeros diez minutos de juego. En ese marco el tablero quedó igualado en 24 unidades.

En la continuidad del juego, La Unión comenzó a marcar distancias. Un buen parcial le permitió sacarle siete puntos de ventaja a su contrincante. La Academia no pudo seguirle el ritmo al conjunto anfitrión, que siguió en la tónica del primer cuarto y acabó sacando 12 puntos de distancia. 51-39.

En el reinicio del juego, Racing ingresó mejor, pero no pudo sostenerlo de ninguna manera. Los dirigidos por Martín Guastavino volvieron a imponerse en el desarrollo y en este tramo tuvieron su mejor rendimiento del partido. Con un parcial de 23-17 pasaron a ganar por casi 20 puntos: 74-56.

El cuarto final tuvo un pequeño instante en el que Racing recortó distancias, pero cuando La Unión volvió a encender la máquina dejó de haber paridad. Fue derrota en el parcial por 21-20 y victoria en el resultado final por 94-77.

La victoria convirtió al equipo entrerriano en líder de la Conferencia Sur con récord 2-0; mientras que la Academia quedó con un acumulado de 2-1. En su próxima presentación, La Unión jugará por primera vez como visitante ante El Talar, el martes 11 desde las 21.30. El equipo de Avellaneda, por su lado, concluirá su gira por Entre Ríos este lunes con su visita al Club Rocamora de Concepción del Uruguay.

-SÍNTESIS-

La Unión 94-77 Racing.



Parciales: 24-24 // 51-39 (27-15) // 74-56 (23-17) // 94-77 (20-21).



Formaciones:

LA UNIÓN (94)

*Álvaro Merlo: 4pts, 7rbs, 8as, 1rec, 1per.

*Gonzalo Romero (x): 2pts, 2rbs, 1as, 1rec, 2per.

*Matías Caire: 20pts, 5rbs, 4as, 1rec, 2per.

*Rodrigo Acuña: 12pts, 7rbs, 1as, 1rec.

*Guido Cabrera: 29pts, 2rbs, 4as, 1rec, 1per.

Nicolás Henriques: 15pts, 2rbs, 3as, 2rec, 3per.

Lucio Longoni: 3pts, 6rbs, 1per, 1ta.

Valentino Salamone: 9pts, 4rbs, 1rec, 1ta.

DT: Martín Guastavino.



RACING DE AVELLANEDA (77)

*Matías Núñez: 11pts, 6rbs, 3as, 2rec, 2per.

*Luciano Silva (x): 5pts, 1rb, 1per.

*Galo Terrera: 4pts, 6rbs, 1as, 1per.

*Rafael Rosende (x): 4pts, 3rbs, 2as, 1ta.

*Fernando Fuenmayor: 20pts, 5rbs, 1rec, 1per.

Mariano Fernández: 12pts, 1rb, 3as, 2rec, 3per.

Tomás Sterz: ---.

Germán Fernández: 2pts, 5rbs, 1per.

José Torrens: 4pts, 3rbs, 1per, 2ta.

Tiago López Estela: 12pts, 1rb.

Juan Corbera: 3pts.

DT: Juan Boadaz.



*Inicialistas.



(x): Excluidos.



Árbitros: Alejandro Zanabone – Florencia Benzer.



Estadio: Carlos Delasoie.