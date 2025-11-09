Paracao igualó la serie y habrá tercer partido con Estudiantes

Paracao ganó como local y jugará un tercer partido con Estudiantes.
Este sábado por la noche avanzó la acción en la disputa de los Play-in de la Liga Provincial de Mayores de básquet. En ese marco hubo equipos que sentenciaron sus series y otros que estiraron su pelea por acceder a la siguiente fase del torneo.
En la Zona 1 hubo sentencia: Sionista le ganó el duelo a Echagüe en el estadio Luis Butta por 87-73 y ganó la serie por 2-0. De esta manera, Sportivo de San Salvador, Sarmiento de Villaguay y Sionista de Paraná siguen en carrera por este grupo.
En la Zona 2 las cosas fueron diferentes. Paracao le ganó el segundo partido a Estudiantes por 67-59 jugando como local y estiró la serie. El próximo partido entre ambos será el lunes, desde las 20, para definir al equipo que acompañará a Recreativo y Quique, ya clasificados.
Por la Zona 3, Estudiantes le devolvió la gentileza a Ferrocarril en el clásico de Concordia y lo venció a domicilio. Fue 63-50 la victoria del Verde, que estiró la serie a un tercer partido, que se jugará también el lunes, pero a partir de las 21.
La Zona 4 no se definió aún. Peñarol de Tala le ganó a Bancario en condición de visitante y puso la serie 1-1, con lo que habrá acción en un tercer partido. El triunfo del equipo talense por 78-68 obligó a la disputa de otro juego, que será este lunes desde las 21 en cancha del Tricolor.
Resultados | Play-In | Liga Provincial de Básquet
-Zona 1:
Juego 1:
Miércoles 5/11:
Sportivo (San Salvador) 79-68 Olimpia.
Ciclista 74-84 Sarmiento.
Jueves 6/11:
Sionista 94-57 Echagüe.
Juego 2:
Viernes 7/11:
Olimpia 81-87 Sportivo (San Salvador).
Sarmiento 56-44 Ciclista.
Sábado 8/11:
Echagüe 73-87 Sionista.
-Zona 2:
Juego 1:
Miércoles 5/11:
Recreativo 93-48 Independiente.
Quique 74-59 Talleres.
Jueves 6/11:
Estudiantes 82-55 Paracao.
Juego 2:
Viernes 7/11:
Talleres 60-61 Quique.
Independiente 72-81 Recreativo.
Sábado 8/11:
Paracao 67-59 Estudiantes.
Lunes 10/11:
20: Estudiantes – Paracao.
-Zona 3:
Juego 1:
Miércoles 5/11:
Vélez 87-78 Capuchinos.
La Armonía 89-76 Social Federación.
Jueves 6/11:
Estudiantes 58-77 Ferrocarril.
Juego 2:
Viernes 7/11:
Capuchinos 73-86 Vélez.
Social Federación 70-77 La Armonía.
Sábado 8/11:
Ferrocarril 50-63 Estudiantes.
Juego 3:
Lunes 10/11:
21: Estudiantes – Ferrocarril.
-Zona 4:
Juego 1:
Miércoles 5/11:
BH 73-59 Luis Luciano.
Zaninetti 83-77 Atlético Tala.
Jueves 6/11:
Peñarol 95-68 Bancario.
Juego 2:
Viernes 7/11:
Luis Luciano 80-83 BH.
Atlético Tala 84-57 Zaninetti.
Sábado 8/11:
Bancario 68-78 Peñarol.
Lunes 10/11:
21: Peñarol – Bancario.