Paracao igualó la serie y habrá tercer partido con Estudiantes

Este sábado por la noche avanzó la acción en la disputa de los Play-in de la Liga Provincial de Mayores de básquet. En ese marco hubo equipos que sentenciaron sus series y otros que estiraron su pelea por acceder a la siguiente fase del torneo.

En la Zona 1 hubo sentencia: Sionista le ganó el duelo a Echagüe en el estadio Luis Butta por 87-73 y ganó la serie por 2-0. De esta manera, Sportivo de San Salvador, Sarmiento de Villaguay y Sionista de Paraná siguen en carrera por este grupo.

En la Zona 2 las cosas fueron diferentes. Paracao le ganó el segundo partido a Estudiantes por 67-59 jugando como local y estiró la serie. El próximo partido entre ambos será el lunes, desde las 20, para definir al equipo que acompañará a Recreativo y Quique, ya clasificados.

Por la Zona 3, Estudiantes le devolvió la gentileza a Ferrocarril en el clásico de Concordia y lo venció a domicilio. Fue 63-50 la victoria del Verde, que estiró la serie a un tercer partido, que se jugará también el lunes, pero a partir de las 21.

La Zona 4 no se definió aún. Peñarol de Tala le ganó a Bancario en condición de visitante y puso la serie 1-1, con lo que habrá acción en un tercer partido. El triunfo del equipo talense por 78-68 obligó a la disputa de otro juego, que será este lunes desde las 21 en cancha del Tricolor.

Resultados | Play-In | Liga Provincial de Básquet

-Zona 1:

Juego 1:

Miércoles 5/11:

Sportivo (San Salvador) 79-68 Olimpia.

Ciclista 74-84 Sarmiento.



Jueves 6/11:

Sionista 94-57 Echagüe.



Juego 2:

Viernes 7/11:

Olimpia 81-87 Sportivo (San Salvador).

Sarmiento 56-44 Ciclista.



Sábado 8/11:

Echagüe 73-87 Sionista.



-Zona 2:

Juego 1:

Miércoles 5/11:

Recreativo 93-48 Independiente.

Quique 74-59 Talleres.



Jueves 6/11:

Estudiantes 82-55 Paracao.



Juego 2:

Viernes 7/11:

Talleres 60-61 Quique.

Independiente 72-81 Recreativo.



Sábado 8/11:

Paracao 67-59 Estudiantes.



Lunes 10/11:

20: Estudiantes – Paracao.



-Zona 3:

Juego 1:

Miércoles 5/11:

Vélez 87-78 Capuchinos.

La Armonía 89-76 Social Federación.



Jueves 6/11:

Estudiantes 58-77 Ferrocarril.



Juego 2:

Viernes 7/11:

Capuchinos 73-86 Vélez.

Social Federación 70-77 La Armonía.



Sábado 8/11:

Ferrocarril 50-63 Estudiantes.



Juego 3:

Lunes 10/11:

21: Estudiantes – Ferrocarril.



-Zona 4:

Juego 1:

Miércoles 5/11:

BH 73-59 Luis Luciano.

Zaninetti 83-77 Atlético Tala.



Jueves 6/11:

Peñarol 95-68 Bancario.



Juego 2:

Viernes 7/11:

Luis Luciano 80-83 BH.

Atlético Tala 84-57 Zaninetti.



Sábado 8/11:

Bancario 68-78 Peñarol.



Lunes 10/11:

21: Peñarol – Bancario.