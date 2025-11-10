Fútbol: Unión de Crespo y Unión Agrarios Cerrito definirán el título

Unión de Crespo se quedó con el clásico, otra vez, ante Cultural, y defenderá la coronna conseguida en el Apertura.

Se jugaron las semifinales del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC). En este marco, el clásico de la ciudad de Crespo volvió a ser para Unión y se metió en la final donde defenderá el título conseguido en el Apertura. En la otra llave, en los penales, Unión Agrarios Cerrito fue más efectivo y se metió en la definición.

En el estadio Mundialista 25 de Agosto, el Verde superó por 2 a 1 a Sarmiento, en el clásico de la ciudad, con goles de Johan Villalba de penal y Matías Gassmann; ambos en la primera parte, mientras que para el Decano descontó Lautaro Benítez.

De esta manera el Cervero se instaló por segundo torneo seguido en la final y defenderá la corona conseguida en el Torneo Apertura.

En la otra llave, Viale FBC igualó como local 1-1 con Unión Agrarios Cerrito. Cristian Romero de penal para la V Azulada y Matías Martínez anotó para el CUAC. Ya que en la ida habían igualado 0-0, todo pasó a los penales donde el Verde ganó 3-2.

De cara al duelo decisivo por el título, el encuentro de ida será en la ciudad de Cerrito y la revancha se disputará en campo de Unión de Crespo.