Con los retornos de Pereyra y Soldano, Patronato confirmó a los convocados

Después de una semana de trabajo en la que el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Candia trabajó en corregir los fallos que mostró ante Atlético Rafaela, este sábado por la noche confirmaron la lista de convocados para recibir a Ferrocarril Midland.

En la lista diseñada por el cuerpo técnico se observa el retorno de Valentín Pereyra, que aparece tras la suspensión por la expulsión sufrida frente a Agropecuario. Otro que retorna es Franco Soldano, que será una de las opciones en ataque en detrimento de Joaquín Barolín, que no está entre los citados.

En la defensa no estará Franco Meritello, que quedó fuera de la convocatoria por haber llegado a la quinta amarilla; mientras que en el mediocampo tampoco estará Juan Salas, que sufrió una luxación en el hombro que lo marginará de este encuentro. Candia tendrá que introducir variantes en su equipo.

Los citados son los siguientes:

-Arqueros: Alan Sosa y Franco Rivasseau.

-Defensores: Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Santiago Piccioni, Nahuel Genez y Facundo Heredia.

-Mediocampistas: Valentín Pereyra, Federico Bravo, Juan Barinaga, Alejo Miró, Benjamín Bravo, Marcos Enrique, Augusto Picco y Valentín Villarreal.

-Delanteros: Franco Soldano, Tomás Attis, Renzo Reynaga y Hernán Rivero.

En lugar de Meritello es Santiago Piccioni el que podría ingresar, teniendo en cuenta que Fernando Moreyra podría correrse al puesto de segundo marcador central para que Piccioni ocupe el lateral. También podría producirse el corrimiento de Moreyra y el ingreso de Genez o Heredia. Dependerá de la decisión del entrenador.

En el mediocampo, se decanta el ingreso de Pereyra por Salas, produciendo el corrimiento de banda de Alejo Miró. Todo está por verse, debido a que la formación todavía no está confirmada.

El partido que se jugará este domingo se enmarca en la cuarta fecha del campeonato en su Zona B, pendiente por el paro realizado por los clubes. Será este domingo desde las 15.30 y contará con el arbitraje de Federico Benítez, acompañado por los asistentes Matías Balmaceda y Cristian Herrera. El cuarto árbitro será Facundo Rojo Casal.