Scaloni mantiene dos incógnitas para el duelo frente a Austria

"Licha" Martínez, titular en el debut, volvería a estar desde el arranque ante Austria.

Este sábado, la selección argentina de fútbol volvió a entrenar en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas en su preparación para el duelo frente a Austria. El partido por la segunda fecha del Grupo J se jugará este lunes, desde las 14 (hora de Argentina) en Dallas.

El ensayo de esta jornada fue a puertas cerradas, pero se sabe que el entrenador mantiene dos incógnitas en la formación. Las presencias de Thiago Almada y Lautaro Martínez, presentes en el debut ante Argelia, no están confirmadas.

El primero podría ser reemplazado por Nicolás González, de buen ingreso frente al conjunto africano con el equipo argentino ya en ventaja. Martínez, por su parte, dejaría el lugar a Julián Álvarez, que volvió a sumar minutos ante Argelia después de la molestia que lo marginó en los amistosos de preparación antes del Mundial.

Lo confirmado es que Gonzalo Montiel no estará presente desde el arranque en este encuentro debido a una molestia, según indica TyC Sports. El lateral derecho de River Plate dejará su lugar a Nahuel Molina Lucero, que entró en la segunda mitad del encuentro del debut.

Pese a encontrarse lesionado, Montiel entrenó con botines y estuvo en el campo de juego durante toda la práctica. Esto fue diferente respecto a lo ocurrido el viernes, ocasión en la que trabajó de manera diferenciada. Se presume que formará parte del banco de suplentes en caso de una emergencia ante Austria.

De no mediar nada extraño, el equipo saltaría al campo de juego con: Emiliano Martínez; Molina Lucero, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, González; Lionel Messi y Álvarez.