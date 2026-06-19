Procesaron con prisión preventiva a Fiordelino y sus cómplices por transportar 260 kilos de cocaína

El pasado martes 16 de junio, la titular del Juzgado Federal de Concordia dictó el procesamiento con prisión preventiva de Carlos Manuel Fiordelino, alias “Carlitos”, de 53 años, en relación al delito de transporte de estupefacientes, en concurso real con el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego y con el delito de desobediencia a la autoridad, según la información oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La investigación, de la que participan tanto la Fiscalía Federal de Concordia, encabezada por Francisco José Bernhardt, y la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Publico Fiscal de la Nación (PROCUNAR), a cargo de los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona, se inició el 28 de mayo a raíz del trabajo del personal policial que cumplía funciones preventivas en el Puesto Caminero de Control “Puente de Hierro” de la Policía de Entre Ríos, ubicado en jurisdicción del Departamento Feliciano.

Esa mañana, funcionarios de la Policía de Entre Ríos detuvieron la marcha de un vehículo marca Mercedes Benz, en que circulaba el acusado –junto con su acompañante B.A.M., que también fue procesado con prisión preventiva-, quien manifestó que el baúl del vehículo no podía abrirse desde el exterior y, al ingresar nuevamente al habitáculo con el supuesto propósito de habilitar su apertura, emprendió una veloz fuga del control policial.

A raíz de ello, se implementó un inmediato operativo cerrojo, que permitió la interceptación del automóvil en la Ruta Provincial Nº 28.

Durante la requisa del rodado y de las pertenencias, se hallaron pequeñas cantidades de marihuana y cocaína, dinero en efectivo y un celular.

Sin embargo, en el marco de las tareas desplegadas inmediatamente después de la persecución, personal policial localizó, a la vera de la Ruta Provincial Nº 28, diversos bolsos y mochilas descartados durante la huida. En dichos elementos se encontraron 250 paquetes rectangulares que contenían una sustancia que, sometida a las correspondientes pruebas orientativas y posterior pesaje, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total aproximado de 260 kilos.

Además, durante el rastrillaje efectuado en las inmediaciones del lugar donde se hallaron los estupefacientes, aproximadamente a 30 metros, se secuestró una pistola calibre 9 mm junto con dos cargadores, otro teléfono celular y un cuchillo, elementos que fueron descartados durante la fuga.

A raíz de ello, los investigadores ordenaron allanamientos en diferentes puntos del país, logrando la detención de una mujer cuyas siglas son S.B.B., en la provincia de Corrientes que tenía en su poder 44 gramos de cocaína.

Fiordelino, además, ya registraba una condena de 14 años de prisión por tráfico de estupefacientes agravado y portación de arma de guerra.