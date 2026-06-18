Se conoció la programación del 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales

Se realizará del 26 al 28 en La Paz el 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales. La propuesta reunirá a artistas, gestores culturales y público en general en una programación que incluye muestras, actividades especiales, capacitaciones, espacios de diálogo y un festival abierto a la comunidad. La entrada será libre y gratuita organizado por la Secretaría de Cultura y la Municipalidad.

El secretario de Cultura, Julián Stoppello, destacó que el objetivo del encuentro es "que los artistas puedan mostrar su trabajo, capacitarse y encontrarse con pares de otras localidades. También que el público acceda al arte entrerriano". Además, señaló que se trata de una línea de trabajo impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso para fortalecer el desarrollo cultural en todo el territorio provincial.

Por su parte, la viceintendenta de La Paz, Stella Wensel, valoró el trabajo articulado entre la provincia y el municipio y remarcó la importancia de que la ciudad reciba a artistas de distintas localidades. "Esto permite que los vecinos puedan acceder a diversas propuestas y sentirse parte de la cultura entrerriana", expresó.

Entre las actividades destacadas se encuentra el acto de apertura y entrega de reconocimientos, previsto para el viernes 26 a las 19:30 en la Biblioteca Municipal. Ese mismo día, a las 20, se inaugurará la muestra Donde se cruza el territorio. Territorio I en el Museo de Bellas Artes. La programación continuará el sábado 27 con la apertura de Donde se cruza el territorio. Territorio II en el Complejo Remansos.

El domingo 28, desde las 15, se desarrollará el festival Islas de Arte en el Parque Berón de Astrada, con la participación de artesanos, artistas, talleres y propuestas musicales. Además, durante las tres jornadas se realizarán capacitaciones y espacios de intercambio para reflexionar sobre el presente y los desafíos de las artes visuales en Entre Ríos.

Las capacitaciones abordarán diversas temáticas vinculadas al patrimonio cultural, la historieta, la performance, la fotografía, la gestión de proyectos artísticos, las herramientas digitales y el arte textil. Algunas de las propuestas estarán coordinadas por Aldo Puig, Matías Aranda, Leonela María de La Paz Ferreyra, María Florencia Curi, Carolina Berardo, Paula Bladimirsquy, Saga Barrios y Mariana Rossi.

La programación completa, los enlaces de inscripción y más información pueden consultarse en el sitio web y las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Durante la presentación realizada este miércoles también participaron la directora de Programas y Programación Cultural de Entre Ríos, Natalia Prado; la directora de Cultura de La Paz, Kiki Lawrie; y el artista, gestor cultural y coordinador del encuentro, Francisco Vásquez.

Las capacitaciones y sus links de inscripción son:

Taller: El arte y su entorno en la memoria e imagen de la cultura Chaná. Lengua y cosmovisión. Coordina: Aldo Puig. Colaboran: Inés Sarli y Sebastian Castella. Link de inscripción.

Disertación: La industria de la historieta en Argentina. La inserción de artistas argentinos de historietas en el mercado global contemporáneo. Coordina: Matías Aranda. Link de inscripción.

Taller: Exploración de la performatividad del cuerpo como construcción discursiva e identitaria en el territorio. Coordina: Leonela María de La Paz Ferreyra. Link de inscripción.

Taller: Mirar el Territorio. Pensar y experimentar distintas formas de mirar el territorio que habitamos a través de la fotografía, la observación y el relato. Coordina: María Florencia Curi. Link de inscripción.

Taller: De la idea a la acción. Taller de gestión práctica para proyectos artísticos y creativos. Coordinan: Carolina Berardo y Paula Bladimirsquy. Link de inscripción.

Taller: Herramientas accesibles para traducir objetos del mundo físico al virtual. Y manipularlos en este último. Coordina: Saga Barrios. Link de inscripción.

Taller: Rostros del descarte: arte y reflexión desde la industria textil. Coordina: Mariana Rossi. Link de inscripción.