San Benito Paraná goleó a Atlético Paraná y es campeón del fútbol femenino

Este sábado se disputaron los cuatro encuentros correspondientes a la última fecha del campeonato femenino de la Liga Paranaense de Fútbol. La novena jornada tuvo gran parte de su desarrollo en el predio perteneciente a la Liga; mientras que el restante se jugó en Club VF, donde el local recibió a Belgrano.

El principal duelo de la jornada fue el que acabó en goleada por 7-0 para San Benito Paraná sobre Atlético Paraná. De esta manera, Sanbe se consagró campeón debido a que alcanzó los 21 puntos y superó los 19 con los que el Decano llegó como líder a esta jornada.

Las goleadoras del triunfo de San Benito Paraná fueron Antonella Garzón, que anotó tres tantos, Priscila Amarillo, con dos anotaciones, Yasmín Scheffer y Daiana Romero Solanas.

En el predio de la Liga también hubo victoria de Camioneros, que venció a Arenas por 2-1 y salió de la última posición. El Verde terminó séptimo con siete puntos; mientras que el equipo Rosa acabó con 10 unidades en la sexta colocación.

San Benito también jugó en esta jornada y en el duelo de localidades del departamento Paraná venció a Oro Verde por 9-1, goleada que le permitió llegar a los 16 puntos y acabar cómodo en el tercer puesto del campeonato.

En el único encuentro que no se jugó en el predio de la Liga hubo victoria por 5-0 de Club VF sobre Belgrano. Este resultado llevó al vencedor a los 11 puntos, con los que igualó la línea de Neuquen en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Resultados | Liga Paranaense de Fútbol Femenino | Fecha 9

Club VF 5-0 Belgrano.

Arenas 1-2 Camioneros.

San Benito 9-1 Oro Verde.

San Benito Paraná 7-0 Atlético Paraná.

Libre: Neuquen.

Posiciones | Liga Paranaense de Fútbol Femenino

1°) San Benito Paraná: 21 puntos.

2°) Atlético Paraná: 19 puntos.

3°) San Benito: 16.

4°) Neuquen: 11.

5°) Club VF: 11.

6°) Arenas: 10.

7°) Camioneros: 7.

8°) Belgrano: 4.

9°) Oro Verde: 4.