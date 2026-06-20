Identificaron a un grupo de jóvenes y secuestraron un arma en Paraná

Uno de los jóvenes es mayor de edad y el resto son menores.

Este sábado por la madrugada, y durante operativos de seguridad y prevención en la capital entrerriana, personal policial observó a un grupo de jóvenes caminando por inmediaciones de calle Osinalde, quienes al advertir la presencia del móvil emprendieron la fuga.

Tras de un seguimiento, fueron interceptados en inmediaciones de calle Osinalde, entre Sauce de Luna y Río Seco.

La policía indicó que uno de ellos arrojó un morral, en cuyo interior se constató la presencia de un arma de fuego tipo revólver y cartuchería calibre .32.

Como resultado del procedimiento, se identificó a la totalidad de los jóvenes. Uno de ellos es mayor de edad y el resto son menores.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el mayor fue alojado en Alcaidía de Tribunales por los delitos de resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego. En tanto, los menores fueron trasladados a la División Minoridad, con intervención del Fiscal de Menores.