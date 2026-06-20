El parte médico de Fernando Gago tras ser operado de urgencia por un “infarto agudo”

La salud de Fernando Gago se convirtió en un tema de relevancia tanto en Chile como en Argentina tras conocerse que debió ser operado de urgencia por un problema cardiovascular. En las últimas horas, se difundió un parte médico en el que se confirmó que debió ser operado tras sufrir "un infarto agudo al miocardio“.

La Universidad de Chile, club que dirige desde marzo del 2026, publicó en sus redes sociales el comunicado. “Compartimos el parte médico oficial emitido por Clínica Alemana sobre el estado de salud de Fernando Gago. ¡Fuerza profe!“, expresaron en el perfil oficial de la entidad.

El centro hospitalario de Santiago de Chile detalló: “La Clínica Alemana informa que el paciente Fernando Rubén Gago, ingresó en la madrugada del jueves 19 de junio presentando un infarto agudo al miocardio. Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón. Se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal. El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física”.

La noticia circuló durante la mañana del viernes, aunque en ese momento el club chileno evitó confirmar la operación y emitió un comunicado escueto sin mayores detalles. Si bien los medios locales habían confirmado la intervención quirúrgica, ahora la Clínica Alemana comunicó lo ocurrido con el entrenador de 40 años.

Gago dirigió el jueves por la noche la victoria de su equipo ante O’Higgins por 2-0 en el Estadio Nacional por el torneo local. Según los informes, debió recurrir de emergencia “durante la madrugada” a la guardia médica. El medio local ADN aseguró que Pintita fue ingresado alrededor de las 3 de la mañana.

Infobae