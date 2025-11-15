Renuevan alertas por tormentas para el fin de semana para localidades entrerrianas

Defensa Civil de Entre Ríos informó que el Servicio Meteorológico Nacional actualizó las advertencias por mal tiempo que afectarán a Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay durante este fin de semana. Para este sábado rige un alerta amarillo por lluvias y tormentas, mientras que el domingo la situación se intensificará con un alerta naranja.

Según se detalló, durante la noche del sábado gran parte del territorio entrerriano podría atravesar un escenario de inestabilidad con tormentas de distinta intensidad. No se descarta que algunos eventos sean fuertes, con chaparrones intensos en lapsos breves, descargas eléctricas frecuentes, ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h y probabilidad de granizo. Las precipitaciones previstas oscilan entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superar esos valores.

Para el domingo, el panorama será aún más complejo. El alerta naranja anticipa tormentas fuertes o severas en toda la provincia, con abundante caída de agua en poco tiempo, intensa actividad eléctrica, ráfagas superiores a los 90 km/h y alta chance de granizo. Los acumulados de lluvia estimados van de 40 a 80 milímetros, con posibles marcas superiores de manera puntual.

Ante este escenario, las autoridades pidieron extremar los cuidados: evitar sacar residuos a la vía pública, despejar objetos que obstruyan desagües, suspender actividades al aire libre y no buscar refugio bajo árboles o postes debido al riesgo de caídas. También se recomendó permanecer alejados de ríos, piletas o espejos de agua durante las tormentas y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Como medida preventiva, sugieren tener preparada una mochila de emergencias que incluya linterna, radio, documentos y teléfono.

Fuente: SMN.