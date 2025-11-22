La Sociedad Argentina de Pediatría alertó sobre una caída histórica en la vacunación infantil y adolescente

El descenso sostenido de la inmunización infantil y adolescente en Argentina compromete la protección colectiva y favorece la reaparición de enfermedades eliminadas como el sarampión, la poliomielitis, la tos convulsa y la hepatitis A en la población (Imagen Ilustrativa Infobae).

El descenso sostenido en la cobertura de vacunación infantil y adolescente en Argentina ha encendido las alarmas entre los especialistas. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), basándose en datos del Ministerio de Salud y de su propio Observatorio de la Infancia y Adolescencia, expresó su “profunda preocupación” ante lo que considera un escenario de fragilidad, con cifras que comprometen tanto la inmunidad individual como la salud pública.

“Las bajas coberturas de vacunas esenciales ponen en riesgo la protección comunitaria y favorecen la reemergencia de enfermedades eliminadas como hepatitis A, tos convulsa, sarampión y la poliomielitis”, señaló la entidad en un comunicado.

Y amplió: “Se constata un descenso sostenido y generalizado en la administración de vacunas fundamentales del Calendario Nacional de Vacunación (CNV)”.

“Estamos ante un escenario de fragilidad inmunológica colectiva. Las cifras actuales no solo comprometen la inmunidad individual, sino que ponen en riesgo la salud pública en su conjunto”, precisó la doctora Alejandra Gaiano, prosecretaria del Comité de Infectología de la SAP.

Desde la SAP se destaca que las coberturas inferiores al 70 por ciento se han vuelto una situación habitual en múltiples vacunas de calendario, lo que supone una vulnerabilidad grave ante el ingreso o la expansión de enfermedades transmisibles.

“La caída de coberturas afecta de forma transversal a todas las edades pediátricas, pero es particularmente alarmante en las vacunas de los niños menores de 18 meses de vida, embarazadas y en la adolescencia”, añadió la experta.

Qué dicen los datos de la SAP

El análisis de la SAP, sustentado en los informes oficiales, revela que en 2024 ninguna de las vacunas evaluadas alcanzó la meta programática del 95% necesaria para asegurar la inmunidad colectiva. Varias dosis estratégicas se encuentran incluso por debajo del 50%.

Un caso paradigmático es el de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) aplicada a los cinco años, cuya cobertura cayó al 46% en 2024, frente al 90% registrado entre 2015 y 2019. Esta disminución de más de cuarenta y cuatro puntos porcentuales en menos de una década representa, según la SAP, un riesgo serio de reaparición de sarampión y rubéola en el país, publicó el portal de Infobae.

La situación es similar con otras vacunas fundamentales. El refuerzo contra la poliomielitis a los cinco años descendió del 88% al 47% en el mismo periodo, mientras que la triple bacteriana celular, también administrada a esa edad, pasó del 88% a apenas 46%.

La SAP propone recuperar activamente a los niños, adolescentes y embarazadas con esquemas incompletos, implementar vacunación en escuelas, capacitar al equipo de salud y realizar campañas comunicacionales intensivas para enfrentar la desinformación.

En el caso de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), clave para prevenir cánceres genitales, la cobertura en adolescentes cayó al 55% en mujeres y al 51% en varones. La triple bacteriana acelular (dTpa) a los once años, fundamental para evitar el contagio de coqueluche en lactantes, retrocedió del 82% al 54% en 2024. Este retroceso evidencia dificultades para captar al grupo adolescente y se da en un contexto en el que Argentina atraviesa un brote de coqueluche con cinco niños fallecidos notificados.

La doctora Marianela Borra, infectóloga pediatra y secretaria del Comité de Infectología de la SAP, repasó: “La situación actual refleja un debilitamiento estructural de las estrategias territoriales de vacunación y una menor percepción de riesgo por parte de la población, es urgente recuperar la confianza social en los programas de inmunización y reforzar la indicación activa por parte del equipo de salud”, destacó el portal de Infobae.

El descenso en las coberturas también afecta a los esquemas básicos del primer año de vida. La tercera dosis de la vacuna quíntuple y la antipoliomielítica inactivada, ambas administradas a los seis meses, registraron una caída promedio de diez puntos respecto a los niveles previos a la pandemia. Esto implica que más de 115.000 lactantes no completaron esquemas fundamentales para prevenir enfermedades como la difteria, la hepatitis B, la poliomielitis y la tos convulsa.

El refuerzo de la vacuna

El refuerzo de la vacuna contra la poliomielitis y la dosis de triple bacteriana celular administradas a los cinco años presentan coberturas del 47 y 46 por ciento respectivamente, ubicándose lejos del objetivo de protección comunitaria para la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Elizabeth Bogdanowicz, infectóloga del Comité de Infectología de la SAP, alertó que “las coberturas inferiores al 70% ya no son excepcionales, sino habituales en muchas vacunas del calendario. Esto representa una vulnerabilidad seria frente a enfermedades transmisibles. Hay que actuar antes de que el sarampión, que ya presenta brotes en la región, reaparezca en nuestro país con consecuencias graves”.

El informe de la SAP también destaca la importancia de la vacunación en embarazadas. La vacuna materna contra el virus sincicial respiratorio (VSR), principal causante de bronquiolitis en menores de un año, alcanzó en embarazadas una cobertura del 67,8%. Por su parte, la cobertura de la vacuna dTpa en gestantes fue del 69% en 2024, lo que compromete la inmunidad pasiva que protege a los recién nacidos, especialmente frente al coqueluche, una de las principales causas de muerte prevenible en lactantes, resaltó el portal de Infobae.

El brote de coqueluche en Argentina agrava el panorama. Esta enfermedad respiratoria, causada por Bordetella pertussis, es altamente contagiosa y afecta a todos los grupos de edad, aunque resulta especialmente grave en niños pequeños y lactantes, pudiendo provocar complicaciones severas como neumonía, convulsiones o incluso la muerte. Los casos reportados hasta la fecha en 2025 triplican a los del año anterior.

En 2024, ninguna de las inmunizaciones incluidas en el calendario oficial de Argentina alcanzó la meta recomendada del 95 por ciento de cobertura, varias vacunas estratégicas se encuentran incluso por debajo del 50 por ciento según la Sociedad Argentina de Pediatría.

El incremento sostenido de casos se observa principalmente en Tierra del Fuego, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. La mayoría de los casos se concentran en menores de cinco años, especialmente en los menores de seis meses, con cinco pacientes fallecidos confirmados.

Frente a este escenario, la SAP reclama medidas urgentes: la recuperación activa de niños, embarazadas y adolescentes con esquemas incompletos; la implementación de estrategias escolares de vacunación; la capacitación continua del equipo de salud; y campañas masivas de comunicación para contrarrestar la desinformación y las dudas en torno a las vacunas, reflejó el portal de Infobae.

Desde la SAP recordaron que “todas estas vacunas están incluidas en el calendario nacional de vacunación y se administran en forma totalmente gratuita, además de ser obligatorias”.

La Dra. Gaiano concluyó que “las vacunas son una herramienta probada, segura y eficaz. Representan un derecho para la infancia y una obligación del Estado. Es clave fortalecer las estrategias de acceso al sistema de salud y de información, para garantizar la vacunación efectiva de todos los niños, niñas, adolescentes y gestantes”.