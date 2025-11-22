Emiliano Stang clasificó quinto en el TC 2000

Emiliano Stang finalizó quinto y tendrá que remontar para ser campeón en la última fecha.

En el marco de la penúltima fecha de la temporada del TC 2000, undécima del calendario, la categoría visitó el autódromo Martín Miguel de Güemes de la ciudad de Salta. Este sábado, los pilotos participaron de la clasificación rumbo a la carrera que tendrá lugar este domingo.

El más destacado de la jornada fue Franco Vivian. El conductor de una Chevrolet Tracker preparada por el YPF Elaion Auro Proracing registró un tiempo de un minuto, 16 segundos y 734 milésimas que resultó insuperable para sus competidores. Se trata de la tercera pole del año para Vivian, que sigue con chances matemáticas de ser campeón.

En el segundo lugar quedó Marcelo Ciarrocchi, piloto de un Toyota Corolla preparado por el Toyota Gazoo Racing. Ciarrocchi acabó a 355 milésimas, mientras que Matías Rossi terminó a 394 milésimas y quedó en el tercer lugar a bordo del Toyota Corolla Cros GRS-S para completar el 2-3 del Gazoo Racing.

El crespense Emiliano Stang, también del Gazoo Racing, terminó en el quinto lugar de la competencia. Clasificó a 985 milésimas del piloto ganador de la pole, por lo que en la carrera tendrá que remontar para poder recuperar posiciones y estirar la definición del campeonato una fecha más.

El TC2000 continuará el domingo 23 de noviembre a partir de las 9.30 con la prueba de tanques llenos. Luego llegará la final, que comenzará a las 12.30 y durará 40 minutos más una vuelta.

Clasificación | TC 2000 | Fecha 11 (en Salta)

1°) Franco Vivian (Chevrolet): 1’16”734/1000.

2°) Marcelo Ciarrocchi (Toyota): a 355/1000.

3°) Matías Rossi (Toyota): a 394/1000.

4°) Gabriel Ponce de León (Toyota): a 881/1000.

5°) Emiliano Stang (Toyota): a 985/1000.