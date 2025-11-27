Rugby: la UER confirmó el equipo femenino para el Seven de la República

Antonella Reding es una de las jugadoras destacadas que tendrá el elenco dueño de casa.

El seleccionado femenino de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) tiene el plantel confirmado para afrontar una nueva edición del Seven de la República, que se disputará este fin de semana en la capital entrerriana.

Es de recordar que el representativo dueño de casa formará parte de la Zona 1 junto a Buenos Aires, Nordeste y Austral.





El seleccionado de la UER

Milagros Bordón (Espinillos)

Micaela Warnke (Echagüe)

Marina Villalba (Espinillos)

Antonella Reding (Echagüe)

Angie Montaña (Echagüe)

Abigail Rivero (Echagüe)

Sofía Baldi (Jockey Gualeguay)

Florentina Martínez (Cultural)

Siomara Ibarra (Espinillos)

Victoria Brunetto (Echagüe)

Leticia Castro (Pirañas)

Joselina Bitar (Echagüe)

El cuerpo técnico de la UER estará compuesto por: Sergio Giacoozzi (Head Coach), Gonzalo Martín (PF), Johana Favrat (Kinesióloga) y Ana Favre (Manager).