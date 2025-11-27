Básquet: se definieron los semifinalistas de la Liga Provincial

Se definieron los semifinalistas restantes de la Liga Provincial de Básquet.

Se definieron los últimos dos semifinalistas de la Liga Provincial de Mayores de Básquet: Ferro de San Salvador y Regatas de Concepción del Uruguay. El primero dejó afuera a Recreativo de Paraná, el segundo hizo lo propio con Peñarol de Rosario del Tala.

En uno de los cotejos de este miércoles por la noche, Recreativo estuvo muy cerca de clasificar a semifinales, pero no lo logró por detalles. Perdió ante San Salvador con Ferro por 83 a 82 en suplementario, tras igual en 69.

En el local, Santiago Challio fue la gran figura con 29 puntos y 10 rebotes, además de Franco González con 21 puntos (tres triples en el suplementario). En Recreativo, Lucio Fravega registro 20 unidades, Alan Guanco firmó 16 puntos, Juan Krapp 14 tantos y Santino Valdemarin 13 puntos.

De esta manera, Urquiza de Santa Elena, Santa Rosa de Chajari, Ferro de San Salvador y Regatas de Concepción del Uruguay jugarán las semifinales, señala Paraná Deportes.

El Repechaje

Estudiantes desaprovechó una enorme posibilidad de lograr su ascenso a la Liga Federal de Básquet. Este miércoles, el elenco de la capital entrerriana perdió de local con La Armonía de Colón por 56 a 52 y así perdió la llave 2 a 1.

En La Armonía, Pablo Bilat anotó 18 tantos y tomó 11 rebotes, mientras que Patricio Impini registró 18 unidades. En el CAE, Conrado Zapata fue el máximo artillero con 15 puntos.

En el otro partido, BH de Gualeguay le ganó a Zaninetti por 54 a 49 y también se metió en el certamen nacional.