Dejará River: el entrerriano Milton Casco no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo

Luego de 10 años en River Plate, el entrerriano Milton Casco no seguirá vinculado al club Millonario, al menos como jugador, ya que no será tenido en cuenta por el director técnico Marcelo Gallardo. En medio de una restructuración del plantel para 2026, el entrenador le comunicó al mariagrandense que no estará en su consideración junto a otros pesos pesados: Nacho Fernández, Gonzalo Pity Martínez, Miguel Borja y Enzo Pérez.

El contrato de Casco con el equipo de Núñez vencerá el 31 de diciembre y habrá que esperar lo que decida hacer con su carrera el jugador de 38 años surgido en Atlético María Grande. Sin dudas, cerró la etapa más exitosa de su carrera: en River ganó 12 títulos: Copa Libertadores de América 2018 (la recordada final ante Boca en Madrid); dos Recopa Sudamericana (2016 y 2019), dos campeonatos de Primera División (2021 y 2023), tres ediciones de la Copa Argentina (2016, 2017 y 2019), dos Supercopa Argentina (2020 y 2023) y dos Trofeo de Campeones (2021 y 2023).

Llegó desde Newell’s Old Boys de Rosario, donde destacó como lateral izquierdo de aquel equipo dirigido por Gerardo Tata Martino que se consagró campeón en 2013, con figuras como el entrerriano Gabriel Heinze y Maximiliano Rodríguez. Previamente, el marcador de punta debutó en Primera División con Gimnasia y Esgrima La Plata.

En la última etapa, Casco estuvo entre los convocados por Gallardo pero no tuvo la participación del primer ciclo del Muñeco. La derrota contra Racing por 3 a 2 aceleró su salida de River y su futuro, por ahora, es una incógnita.