Rige un alerta por tormentas en siete Departamentos de Entre Ríos

Los meteorólogos indican que las tormentas comenzarían este jueves en el sur de Entre Ríos. No se descarta posible granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas en siete Departamentos del sur de Entre Ríos. Se esperan lluvias fundamentalmente para este jueves en horas de la noche.

Los Departamentos incluidos en el alerta son los siguientes: Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Colón, Tala y Uruguay. El resto de la provincia no está bajo alerta, pero podría haber algunas inestabilidades más débiles.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.