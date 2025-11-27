Finalmente sobreseyeron a seis médicos del hospital San Roque por la muerte de Valentín Godoy

Tras la prórroga del juicio, hubo desistimiento de la querella autónoma y la causa se cerró. Los seis médicos acusados por supuesta mala praxis en el Hospital San Roque fueron sobreseídos.

Después de tres años de proceso, este miércoles se cerró en sede penal la causa que investigó la responsabilidad de seis médicos del Hospital San Roque de Paraná y fueron sobreseídos. Habían sido imputados del delito de Homicidio culposo, en relación al deceso de Valentín Godoy, que falleció a los 14 años tras ingresar a fines de marzo de 2022 al nosocomio con un cuadro de apéndice gangrenoso.

El desafortunado deceso se produjo a principios de abril de aquel año tras varios días de internación y distintas intervenciones quirúrgicas para salvarle la vida.

En la resolución se consignó que el desistimiento se dio por “haber arribado a un acuerdo con los acusados, en el marco de una mediación civil celebrada al efecto el 20 de noviembre de 2025 y homologada en el día de hoy por ante el Juzgado Civil y Comercial N°2 de Paraná, a cargo de Gabriela Sione, en el marco del proceso caratulado "Godoy Daniel Alejandro Boris c/ Gomes Núñez Octavio y otros s/ ordinario Daños y Perjuicios”.

Así, los galenos Glenda Lucía Franco, Juan Pablo Méndez, Néstor Horacio Beret, Octavio Gómez Nuñez, María Beatriz Giqueaux y Betiana Daniela Tista, fueron sobreseídos por las imputaciones que se les formuló por el delito de Homicidio culposo.

Brugo expresó que “así las cosas, habiéndose dispuesto la conversión de la presente acción pública en privada, y sometida a las reglas de dicho juicio especial, no cabe más que hacer lugar a la petición formulada por el doctor Gerard, debiendo en consecuencia, tenerlo por desistido de la acción penal, conforme éste lo solicita, y dictar el sobreseimiento de los imputados”.

Precisó que se resolvió ante el desistimiento formulado por el representante de la querella autónoma, Eduardo Gerard, apoderado de Daniel Alejandro Boris Godoy, padre de Valentín, y el pedido de sobreseimiento de los antes nombrados en razón de aquello. Durante la investigación, Fiscalía desistió de mantener la acusación ante la imposibilidad de encontrar evidencias de cargo.

Las defensas particulares a cargo de Leopoldo Lambruschini, Julio Federik, Damián Petenatti, Iván Vernengo, Miguel Cullen, Mariano Chiapino, y Boris Cohen y Pablo Minetti, habían instado el sobreseimiento por inexistencia de delito, pero la Justicia de Garantías los rechazó y remitió la causa a debate, que se iba a realizar desde el martes 25 de noviembre e iba a seguir el 26, 27 y 28 de noviembre y el 1 de diciembre, pero el mismo martes 25 se prorrogó a pedido de Mariano Chiapino y el querellante autónomo, para el 27, 28,29, 30 y 31 de julio de 2026, lo que en función del desistimiento devino abstracto.

