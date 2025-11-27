El Grupo Divergente suma una nueva fecha de "Mujeres de Ceniza"

El Grupo Divergente presentará este domingo 30 de noviembre, a las 20, una nueva función de la obra "Mujeres de Ceniza", escrita por Sergio Marcos y Martín Guerra. La puesta tendrá lugar en el Multiespacio Valeri Montrul, ubicado en San Lorenzo 2513, en Santa Fe, en una fecha agregada "a pedido del público", según adelantaron los organizadores. La presentación es ofrecer otra oportunidad para disfrutar de una comedia que indaga en los vínculos y las tensiones ocultas que atraviesan la vida de cuatro amigas reunidas en un día especial.

La obra muestra cómo se desarrolla un encuentro aparentemente simple en donde Clara, quien acaba de cumplir un año desde la muerte de su marido, recibe la visita de sus tres mejores amigas, Estela, Isabel y Teresa. Ellas llegan convencidas de que encontrarán a una mujer abatida por el duelo, pero la situación rápidamente toma otro rumbo. La viuda se muestra en un estado anímico inesperado que desconcierta a las invitadas y abre paso a conversaciones que dejan al descubierto una red de secretos, frustraciones y deseos silenciados a lo largo del tiempo.

A lo largo de los diálogos, afloran opiniones sobre el matrimonio, la infidelidad, la sexualidad, la amistad y las huellas de la juventud perdida. La dinámica entre los personajes expone cómo cada una construyó su vínculo con lo que considera el amor, la lealtad y la libertad, mientras se deshace poco a poco la imagen que cada una tenía de las otras.

El espe táculo está protagonizado por Liliana Fiorano, Adriana Copper, Shubha Brusa y Josefina Iorlano. Fiorano además dirige la obra, acompañada por Stella Brieva en la codirección.

Desde junio, el Grupo Divergente viene trabajando en funciones que tuvieron una respuesta sostenida del público, lo que motivó la decisión de sumar esta nueva fecha.

Las reservas pueden realizarse al número 342 5000094.