AJER convocó a un paro para este viernes: reclaman respuesta al pedido de recomposición salarial

Ante la falta de respuesta del gobierno provincial al reclamo de recomposición salarial solicitado por la Mesa Salarial del Poder Judicial, la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) convocó a paro total de actividades para este viernes 28 de noviembre.

“Esto debido a que el deterioro del sueldo de los trabajadores/as judiciales, producto de la ley de emergencia de 2020 y de la pérdida con respecto a la inflación de los últimos años, han hecho que un escribiente (primer cargo de la carrera administrativa) sin antigüedad, haya cobrado en noviembre $1.050.000 en la mano, lo que está muy por debajo del piso de la canasta básica”, aseguraron en un comunicado de prensa.

Desde AJER señalaron que “frente a esta situación apremiante para nosotros y nuestras familias, el reclamo de las compañeras y compañeros de toda la provincia es iniciar en forma inmediata con medidas de fuerza para hacer saber con claridad al gobierno sobre nuestro reclamo y nuestra determinación de defender nuestro salario”.

Por esto “convocamos a todos/as los judiciales a sumarse a la medida de fuerza de este viernes”.