Torneo Clausura: Tigre le cortó la alegría a Lanús y será rival de Racing en cuartos

Tigre le cortó la alegría a Lanús y será rival de Racing en cuartos de final del Torneo Clausura.

Tigre venció como visitante por 1-0 a Lanús en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez. El gol del encuentro lo convirtió el delantero David Romero a los tres minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, el conjunto comandado por Diego Dabove consiguió el pase a los cuartos de final del campeonato local, instancia en la que enfrentará a Racing, que viene de vencer de manera agónica por 3-2 a River.

Por su parte, el Granate, que venía de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana luego de vencer en tanda de penales al Atlético Mineiro de Brasil, no pudo hacerse fuerte de local y quedó eliminado del certamen.

El partido en el Sur

En la etapa inicial Lanús comenzó mejor parado y dominó el encuentro hasta los 20 minutos, instancia en la que Tigre se pudo acomodar en el duelo y emparejó las ocasiones de peligro. El Matador tuvo un remate que se estrelló en el poste por parte de Sebastián Medina.

Por su parte, el Granate tuvo a los 7’ y 35’ las chances para abrir el marcador. Primero el disparo de Carrera se fue desviado por encima del travesaño y luego Felipe Zenobio, arquero de la visita, le ganó el duelo a Rodrigo Castillo.

En el arranque del complemento, los de Victoria lograron golpear primero con una gran definición de David Romero. El atacante de 22 años recibió la pelota dentro del área y, de espaldas al arco, cambió la trayectoria de la pelota para engañar al guardameta Nahuel Losada.

A los 19 minutos, Rodrigo Castillo convirtió el tanto de la igualdad tras aprovechar un error de Zenobio, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer, a instancias de VAR, observó una mano del delantero local por lo que decidió anular el mismo.

A partir de allí, el partido se rompió y ambos conjuntos generaron situaciones de peligro, aunque fue Lanús el equipo que atacó con mayor insistencia producto de la necesidad de empatar el duelo para continuar con vida. Sin embargo, el resultado no sufrió modificaciones y los de Dabove sellaron la clasificación a la siguiente instancia del Torneo Clausura.