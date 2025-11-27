Fútbol: un grande de Ecuador, tras los pasos del entrerriano Zampedri

El futuro del entrerriano Fernando Zampedri vuelve a instalarse como uno de los temas más sensibles en Universidad Católica de Chile. El delantero, pieza clave en la estructura ofensiva cruzada desde su llegada en 2020, analiza sus opciones de cara al próximo año mientras desde Ecuador surge la posibilidad de reencontrarse con un viejo conocido: Tiago Nunes, actual entrenador de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El entrenador brasileño, según informó TNT Sports, anhela sumar al goleador para reforzar su plantel. La relación profesional entre ambos, construida durante el paso de Nunes por la UC, ha alimentado la especulación sobre un posible traspaso, especialmente considerando que el vínculo de Zampedri con los cruzados se acerca a su etapa final.

En el entorno del jugador aseguran que Zampedri mantiene una postura: su intención sería cumplir la temporada con normalidad antes de tomar una decisión definitiva. Sin embargo, la oportunidad de trabajar nuevamente con Nunes y disputar torneos internacionales en Ecuador aparece como un escenario atractivo que al menos está siendo evaluado.

Para la Católica, el panorama no es menor. La eventual salida del atacante nacido en Chajarí obligaría al club a reconfigurar su ataque y buscar un reemplazante a la altura de su máximo goleador en la última década.

De todas maneras, aunque no hay una determinación tomada, el interés desde Ecuador instala un debate que probablemente acompañará a los cruzados durante los próximos meses.