Inaugurarán la muestra "Un brindis por Don Quijote"

Será en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná (Corrientes y Andrés Pazos), el viernes 28 de noviembre a las 20:30. Está compuesta por doce esculturas talladas en madera en homenaje a la primera publicación de "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha", de Miguel de Cervantes Saavedra.

Organizada por la Editorial Municipal, la exposición permanecerá abierta al público durante una semana para que vecinos y vecinas puedan recorrerla.

Su autor, Rafael Ismael Mones-Ruiz, invita a adentrarse en el universo cervantino, donde el arte y la literatura se encuentran para rendir tributo al caballero de los sueños imposibles, al cumplirse este año el 420° aniversario de la obra.

Además de las esculturas talladas, se exhibirán ejemplares del libro, una de las obras más emblemáticas de la literatura universal.

La actividad será libre y gratuita.