Detuvieron en San José a un hombre que abusó de su hija de manera sistemática durante 30 años

A través de un operativo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), capturó en la provincia de Entre Ríos a un sujeto sobre el que pesaba un pedido de captura nacional, acusado de cometer delitos sexuales en perjuicio de su primogénita.

Los aberrantes hechos ocurrieron cuando la víctima tenía seis años de edad. Los mismos se prolongaron por casi treinta años y tuvieron lugar en una vivienda de la localidad bonaerense de Pilar, donde la damnificada convivía con su padre abusador, su madre y sus hermanos. Producto de los abusos, tuvo dos hijos con su progenitor, los cuales no salieron a la luz por el silencio cómplice de su familia.

Luego de iniciar una relación sentimental y de contarle a su pareja lo ocurrido, la mujer de 35 años de edad pudo tomar coraje y realizar la denuncia correspondiente ante la justicia.

Por tal motivo, la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Genero del distrito de Pilar a cargo de Marcela Semeria, encomendó a los efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA, la detención del abusador.

En razón de ello, los federales comenzaron a realizar un análisis de toda la información que la justicia había reunido sobre el prófugo, estableciendo que se encontraría en la ciudad entrerriana de San José. Ante tal situación y con la anuencia del Juzgado de Garantías del Departamento Colón de la Provincia de Entre Ríos a cargo de Jesús David Alexis Penayo, desarrollaron tareas de campo sobre un domicilio particular de la mencionada localidad. En esa circunstancia, observaron a un hombre con similares características fisionómicas a las del buscado buscado por lo que, al comprobar su identidad, procedieron a detenerlo en la calle 17 de agosto al 2800, sobre la vía pública.

El aprehendido, argentino de 59 años de edad, quedó a disposición del Juzgado De Garantías N°6 del Departamento judicial de San Isidro a cargo de Nicolas Ceballos, Secretaría Del Dr. Damián Billalba por el delito de “Abuso Sexual agravado”.