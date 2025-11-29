Los “Pumas” comenzaron con un traspié en el World Rugby Seven Series

Este sábado inició una nueva edición del World Rugby Seven Series. En ese marco, la selección argentina masculina comenzó su recorrido en el Grupo A del torneo que ahora cuenta con solo ocho equipos en la principal divisional. El primer campeonato de la temporada se desarrolla en el Estadio de Seven de Dubái.

En su debut, el equipo argentino perdió ante Fiyi por 26-19 pese a encontrarse en ventaja con los tries de Santino Zangara y Marcos Moneta. Hubo un try más de Sebastián Dubuc (dos de ellos convertidos por Santiago Vera Feld), pero fue insuficiente para detener a los fiyianos.

En su segunda presentación, el seleccionado de Argentina enfrentó a Francia y sufrió una auténtica paliza. Fue 59-7 el triunfo francés, que ya en el primer tiempo se retiró ganando por 26-7. El único try argentino fue anotado y luego convertido por Vera Feld.

La única sonrisa del día llegó sobre el cierre de la jornada y hubo que sufrir. Fue victoria 19-14 ante Sudáfrica con tries de Marcos Moneta, Santiago Mare y Juan Batac (los dos últimos convertidos por Mare y Moneta). Hubo que sufrir porque Argentina ganaba 12-0 cuando dos tries sudafricanos la pusieron por debajo a cuatro minutos del final. Fue un poco más tarde que llegó el try de Batac para darle el triunfo a Los Pumas.

Con los resultados finales, Argentina quedó en el tercer puesto y deberá medirse en la semifinal por el quinto lugar ante España. El partido comenzará a las 4.32 y el vencedor podrá optar por el quinto puesto ante el ganador entre Sudáfrica y Gran Bretaña.