Independiente resistió con uno menos y hubo empate con Estudiantes

Este viernes por la noche, la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional se dio cita en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Por la Zona A, Independiente recibió a Estudiantes de La Plata con el arbitraje de Nazareno Arasa y la presencia en el VAR de Salomé Di Iorio.

Dentro del primer tiempo hubo una ligera superioridad del anfitrión, que tuvo una clara chance luego del desborde de Matías Abaldo por derecha. El atacante encaró a Leandro González Pírez, lo desbordó y sacó un remate bajo contra el poste izquierdo. La buena reacción de Fernando Muslera para enviar el balón al tiro de esquina permitió mantener la igualdad.

El Pincha respondió con un centro del larroquense Gastón Benedetti desde la izquierda que Santiago Ascacíbar no pudo conectar, atravesó toda el área y llegó a la posición de Guido Carrillo por derecha. El atacante remató, pero no sorprendió a Rodrigo Rey, que rechazó el disparo.

La apertura del marcador llegó sobre el final de la etapa. A los 45 minutos, un centro de lateral hacia el área encontró un ligero desvío en Gabriel Ávalos, que sirvió la definición por el centro a Luciano Cabral. El mediocampista chileno controló y remató para vencer a Muslera y poner el 1-0 parcial.

En el complemento Estudiantes lo empató de inmediato. Ascacíbar bajó un balón largo con la cabeza para Cristian Medina, que habilitó el pique de Fabricio Pérez entre los centrales del Rojo. El joven atacante definió bajo y venció a Rey para el 1-1 al minuto del segundo tiempo.

Para Independiente la cuestión fue a peor luego de un encontronazo entre Leandro González Pírez y Santiago Montiel que derivó en una violenta reacción del jugador del Rojo. Esto le valió la expulsión y al local le quedaron 40 minutos por delante con un futbolista menos.

El Pincha intentó aprovecharlo, pero tuvo dificultades. Una de sus chances más claras fue en los pies de Eric Meza, que recibió un pase de taco de Carrillo por el costado derecho y sacó un remate desde adentro del área que buscó el costado derecho del arco de Rey. El balón cruzado se fue apenas desviado: Ascacíbar no llegó a conectar de frente al arquero.

La última fue en un tiro de esquina ejecutado por Edwuin Cetré desde el costado derecho en el que Santiago Núñez intentó de cabeza. Su remate se fue desviado por el costado izquierdo del arco defendido por Rey y no hubo más para agregar.

Con un punto por lado, ambos tendrán poco descanso para la disputa de la segunda fecha: al Rojo le tocará visitar a Newell’s este martes desde las 22.15; mientras que el León será local de Boca el miércoles en el mismo horario.

-SÍNTESIS-

Independiente 1-1 Estudiantes.



Goles:

45’PT: Luciano Cabral (IND).

1’ST: Fabricio Pérez (EST).



Expulsado:

4’ST: Santiago Montiel (IND).



Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy; Mateo Pérez, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.



Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Gabriel Neves; Facundo Farías, Cristian Medina, Fabricio Pérez; Guido Carrillo.

DT: Eduardo Domínguez.



Cambios:

ET: ingresó Fabricio Iacovich por Fernando Muslera (EST).

14’ST: ingresó Lautaro Millán por Luciano Cabral (IND).

14’ST: ingresó Ignacio Malcorra por Mateo Pérez (IND).

19’ST: ingresó Edwuin Cetré por Facundo Farías (EST).

23’ST: ingresó Alexis Castro por Gabriel Neves (EST).

23’ST: ingresó Lucas Cornejo por Eric Meza (EST).

26’ST: ingresó Juan Fedorco por Kevin Lomónaco (IND).

27’ST: ingresó Walter Mazzantti por Matías Abaldo (IND).

34’ST: ingresó Franco Domínguez por Fabricio Pérez (EST).

36’ST: ingresó Ignacio Pussetto por Gabriel Ávalos (IND).



Amonestados:

9’PT: Gastón Benedetti (EST).

38’PT: Fabricio Pérez (EST).

44’PT: Eric Meza (EST).

46’ST: Luciano Cabral (IND).

5’ST: Leandro González Pírez (EST).

40’ST: Leonardo Godoy (IND).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Salomé Di Iorio.



Estadio: Libertadores de América.

Video: Liga Profesional.