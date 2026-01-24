Deportes “Maxi”, superando sus propios límites

No hace muchas décadas atrás, el deporte era una palabra que se aplicaba en el diccionario solamente para atletas que llegaban a los 30 años. El retiro amateur o profesional era casi una involuntaria obligación, porque no había instituciones o entidades privadas que los nuclee.

Pero todo se fue transformando. Aquellos y aquellas entusiastas en los años 70 dieron el primer paso. Sin ir más lejos, en un bar cercano a la vieja cancha de Belgrano, ex futbolistas conformaron el primer equipo de veteranos y que se llamó Paraná. Al poco tiempo eran 4 elencos y en los 90 llegaron a 10. Ahí empezaron a ramificarse equipos y ligas independientes, incontables en el día de hoy.

El basquetbol también empezó a tener su movida en esos tiempos, pero se fija los 90 como el “primer lanzamiento”, con organizaciones que aglutinen el entusiasmo de los “+30”.

El efecto dominó fue tremendo. Más deportes, y prolongación en la edad de los cada vez más deportistas.

Y de los tiempos en que se juntaban para armar un picadito se pasa a la actualidad. Eventos locales, nacionales e internacionales muy bien organizados.

“Prolongadores de vida y hacedores de turismo”, fue una de las frases que mencionó el dirigente paranaense Oscar Chapino al fundar en 1994 la Asociación Argentina Veteranos Fútbol.

Y es así, aunque muchos municipios o provincias renieguen con su implementación como Política de Estado, son millones los que mueve cualquier deporte senior tanto en el país como el exterior.

Y también está la salud. Ver correr detrás de una pelota a personas mayores de 65 años genera una motivación extra. No solamente por los cuidados del cuerpo que conlleva, sino porque la vida se transforma en torno a un viaje, a una comida, a un encuentro social.

ENTRENAMIENTO Y VIAJE A EL SALVADOR

Paraná es sede hasta mañana del último entrenamiento de la Selección Argentina de la Federación Femenina de Maxibásquetbol de la República Argentina (FFEMAR) que participará del Panamericano la Federación Internacional de Maxibásquetbol de El Salvador (mes de febrero). En el gimnasio del club Alumni (llevan adelante exitosamente un convenio con Suricatas Maxibásquet Club) y a doble turno mujeres de 40 a más de 65 años cumplen con un trabajo coordinado por un cuerpo técnico que incluye parte física, aspectos tácticos y partidos. Una concentración que las prepara como equipo dentro y fuera de la cancha porque comparten además momentos de recreación.

“Vamos con 6 equipos (el certamen nucleará 240 elencos rama masculina y femenina) de FFEMAR. Tenemos un cuerpo técnico que viene trabajando hace mas de 15 años, tratando que las jugadoras lleguen en las mejores condiciones. Somos jugadoras de maxi, pero no significa que una no pueda jugar en las mejores condiciones para sacar los mejores resultados y para vivir una verdadera fiesta del deporte”, explicó su presidenta Susana Treidel.

“Quienes jugamos al básquet sabemos que esto es una pasión que nunca se acaba”, afirmó.

El coordinador de entrenadores, Germán Zalloco, se sumó en 2011 a esta movida y nunca más dejó: “Es un mix, disfrutar el viaje y competir. FFEMAR hace unos años que dejó de participar, sino que va a competir a tratar de hacer el mejor torneo posible en cada categoría. Luego sí, está el turismo que es complemento ideal para este tipo de torneos”. Es por ello que previo al certamen hicieron dos entrenamientos. Uno en Santa Fe y ahora Paraná.

Jugadoras de todo el país, concentran y entrenan para jugar y viajar. Un estilo de vida que adoptaron de chicas y que no tiene fecha de vencimiento.