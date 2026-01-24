La Unión visita a El Talar con la misión de seguir arriba

Luego de dos cachetazos consecutivos ante sus rivales entrerrianos, La Unión de Colón vuelve a salir al rectángulo de juego con la obligación de ganar. En Buenos Aires se enfrentará con El Talar, a partir de las 20.30, en el estadio Roberto Contini.

El Rojo viene de sufrir sendas derrotas ante Central Entrerriano (85-80, dejó el invicto como local) y Rocamora (83-77), de manera que perdió ritmo, aunque sigue arriba en la tabla de posiciones de la Conferencia Sur de la Liga Argentina: con récord 10-5 aparece en la quinta posición de la tabla.

Hasta el momento de la derrota ante el Rojinegro gualeguaychuense, el equipo de Colón sumaba cinco victorias consecutivas, entre las que se encuentra su único éxito como visitante (75-71 sobre Deportivo Norte en Armstrong). Con la deuda fuera de casa, este será el primero de dos importantes encuentros: el martes enfrentará a Racing de Avellaneda en el Centro Deportivo Racing Club.

Lo mejor del Rojo pasa por las manos de Matías Caire, autor de 14,7 puntos por juego; seguido por Rodrigo Acuña, que acumula 13,8 tantos y 6,1 rebotes por partido.

En frente estará un equipo que hoy cuenta con récord negativo (7-9) y está en la segunda mitad de la tabla de posiciones (10°). El Talar comenzó el 2026 con una sorpresiva derrota ante Deportivo norte por 82-77 como local, se recuperó ante Ciclista (77-66), pero luego perdió como visitante ante Gimnasia (68-65).

En El Talar se destaca como anotador Matías Cueva, que hasta el momento aportó 15,1 tantos por juego. Lejos aparecen Facundo Sanz y Enzo Ruiz con 9,2 y 9,1 tantos por partido, respectivamente.

Con este escenario, el equipo de Colón debe dar vuelta la página de sus derrotas ante los rivales entrerrianos para volver a poner el foco en la lucha por las principales posiciones de la tabla.