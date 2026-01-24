Alerta por calor en Entre Ríos: se esperan máximas elevadas durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir una alerta amarilla por temperaturas extremas para la provincia de Entre Ríos, en el marco de una ola de calor que se intensificará durante el fin de semana. Las previsiones anticipan jornadas sofocantes, con marcas térmicas que podrían acercarse a los 40 grados.

Para este sábado, en los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 23 grados y máximas que alcanzarían los 36. En esta zona de la provincia, el cielo se presentará parcialmente nublado a lo largo del día.

En tanto, para Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, el pronóstico indica condiciones similares, con una mínima estimada en 23 grados y una máxima de 35. Allí también se prevé una jornada con nubosidad variable y sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

El mismo escenario se repetirá en el sur entrerriano. En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy, el termómetro oscilará entre los 23 y los 35 grados, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Las autoridades recomiendan extremar cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ante el persistente calor.

Fuente: SMN, Ahora.