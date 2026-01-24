Rowing y Echagüe vuelven al ruedo por la Liga Nacional de Vóley

Este sábado volverá la acción correspondiente a la Liga Nacional de Vóley masculino para los equipos de Paraná. Tanto el Paraná Rowing Club como el Atlético Echagüe Club tendrán actividad este fin de semana en el marco del tercer weekend del torneo.

Ambos partidos comenzarán a las 21 y serán en Paraná. En el estadio Luis Butta, el Negro recibirá a Libertad de San Jerónimo Norte con arbitraje de Renzo Leiva y Camila González; mientras que el Remero será anfitrión de Villa Dora en el Parque Enrique Berduc, con el arbitraje de Pablo Gómez y Johana Buet.

Echagüe llega a este encuentro con cuatro puntos, en la penúltima posición de la tabla de la Zona A, solo por encima de UVT. Perdió sus últimos tres partidos: 2-3 contra Obras (como local), 0-3 ante La Calera y 1-3 ante Lafinur (ambos como visitante). Es por eso que este encuentro toma vital importancia para intentar la remontada en la tabla.

La situación de Rowing es diferente, ya que como local tiene puntaje perfecto y por eso suma seis puntos con los que está cuarto en la tabla de posiciones. De todas manera deberá cortar la racha de dos derrotas consecutivas: en su paso por San Luis cayó por 3-1 ante Lafinur y La Calera, respectivamente.

Luego de los partidos de este sábado, el domingo volverá a haber acción para los entrerrianos. Invertirán a los rivales y jugarán a partir de las 20 para cerrar la acción del tercer fin de semana de la Liga Nacional de Vóley masculino “Copa Lüsqtoff”.