Paraná: refuerzan el boyado en el balneario Thompson para actividades náuticas

Con el objetivo de promover una convivencia segura y responsable en el río, la Municipalidad puso en funcionamiento un nuevo sistema de boyado náutico en sectores de uso recreativo del balneario Thompson, recientemente puesto en valor.

La medida apunta a ordenar las actividades que se desarrollan en el río y a proteger a bañistas y deportistas, en cumplimiento de las normativas y disposiciones establecidas por la Prefectura Naval Argentina para esta zona.

La iniciativa forma parte de una estrategia integral de ordenamiento del espacio público natural, que busca garantizar condiciones de seguridad, previsibilidad y disfrute responsable para todos los usuarios del río, en articulación con los organismos competentes en materia de control y seguridad fluvial.

Un esquema claro para una convivencia segura

El nuevo sistema de boyado establece una delimitación estratégica que define zonas específicas para las distintas actividades recreativas, separando de manera física a las personas y embarcaciones sin motor de las embarcaciones con propulsión a motor, de acuerdo con la reglamentación vigente de la Prefectura Naval Argentina.

Esta organización reduce significativamente los riesgos de colisiones, previene accidentes y asegura que cada usuario del río cuente con un espacio seguro y claramente identificado, respetando las normas que regulan la navegación en el sector costero del balneario Thompson.

Dentro del área delimitada por el boyado están permitidas exclusivamente las siguientes actividades:

-Natación en aguas abiertas (se recomienda el uso de boya o torpedo de seguridad).

-Stand Up Paddle (SUP).

-Kayak.

-Embarcaciones sin propulsión a motor.

Las embarcaciones a motor deberán circular por fuera de este perímetro, respetando los sectores habilitados y la normativa vigente aplicable al tránsito fluvial.

Ordenamiento, prevención y disfrute responsable

La implementación del sistema de boyado aporta múltiples beneficios durante la temporada:

-Prevención y control: facilita la tarea de los guardavidas municipales al contar con una referencia visual clara.

-Reducción de riesgos: minimiza los cruces peligrosos entre deportistas, bañistas y embarcaciones a motor.

-Tranquilidad para las familias: genera un entorno más previsible y seguro para el disfrute recreativo del río, en un espacio que fue recientemente recuperado y jerarquizado.

La Municipalidad de Paraná invita a vecinos y visitantes a respetar la señalización y las indicaciones establecidas, entendiendo que se trata de una herramienta clave para disfrutar del río de manera segura, ordenada y responsable, en línea con las normativas de Prefectura Naval y las políticas de puesta en valor del frente costero.