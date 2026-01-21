Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos en la antesala de la nueva revisión del FMI

En el marco del Foro Económico Mundial, que se desarrolla esta semana en Davos, Suiza, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la titular de la Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la previa de la segunda revisión del acuerdo que se llevara a cabo en febrero en Buenos Aires, Argentina.

Según pudo saber el portal de Infobae, con fuentes de primera línea, el jefe del Palacio de Hacienda ya estuvo con la titular del organismo internacional. Se trata de un encuentro que se dio en las primera jornadas del evento. Este miércoles, el presidente, Javier Milei, dio su discurso antes lideres mundiales.

“Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el solido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, publicó Georgieva en la red social X junto con una foto con el ministro argentino. Lo que tuvo la respuesta al instantede Caputo, quien afirmó: “Gracias a vos Kristalina Georgieva. Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.

“El tiempo es muy corto y estamos tratando de tener un abrazo. Está todo muy bien, se están reconstruyendo las reservas”, afirmó Georgieva a este medio respecto a la delegación argentina luego del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Gobierno enfrenta el 1° de febrero un vencimiento de USD 824 millones en intereses con el FMI, justo cuando se espera la llegada al país de una misión del organismo para la segunda revisión del acuerdo. La atención se centra en si Argentina abonará a tiempo o aguardará hasta que termine la auditoría sobre lo ocurrido durante buena parte de 2025.

Consultadas por el portal de Infobae, fuentes del Ministerio de Economía evitaron precisar la fecha exacta en la que arribará la delegación del Fondo, y solo confirmaron que será en febrero. Tampoco respondieron si el pago se concretará puntualmente o si existe margen para postergarlo.

Entre los economistas, el consenso apunta a que el Gobierno cumplirá con la obligación. “El Gobierno lo va a pagar y va a esperar el desembolso de USD 1.000 millones luego de la revisión”, afirmó Fausto Spotorno, director de la consultora OJF.

El foco de la revisión

Durante el análisis del Fondo, el foco estará puesto en el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que podría derivar en un nuevo waiver (dispensa). Esto ocurre pese a que, en la revisión anterior, se recortaron de manera significativa los objetivos para facilitar la tarea del equipo económico.

En un principio, el Banco Central debía cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero la meta fue modificada y se estableció en USD 2.600 millones negativos. El objetivo no se alcanzó, influido por la política de no comprar reservas hasta tocar el piso de la banda y, en menor medida, por las ventas destinadas a contener el dólar antes de las elecciones legislativas.

De cara a esta nueva revisión, el BCRA llega con una situación más favorable. Desde el 1° de enero comenzó la nueva fase del programa económico, con bandas ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y compras de dólares en función de la demanda de dinero. Al 20 de enero, las reservas internacionales suman USD 44.874 millones, tras adquisiciones por USD 716 millones en doce jornadas.

Después de la primera revisión, el FMI le solicitó a la autoridad monetaria que “desempeñe un papel más activo en el proceso de acumulación de reservas, incluyendo la compra de divisas según un calendario predecible” y recomendó observar las experiencias de Chile, Colombia y México.

En tanto, el organismo multilateral celebró el inicio de esta nueva etapa y el ritmo de compras del Central. “Estas acciones están apoyadas en los recientes ajustes del esquema cambiario y monetario incluyendo el programa de compras preanunciadas. Si bien todavía es temprano, el proceso de acumulación empezó este año a un ritmo más rápido de lo previsto, las compras del Banco Central superaron el 5% del piso del volumen diario del mercado de cambios en la mayoría de los días, así que el proceso de compras ha empezado a un paso acelerado, lo cual es bienvenido”, destacó la portavoz de la entidad global, Julie Kozack.

Para este año, los objetivos fijados tras la primera revisión establecen que al cierre del primer trimestre de 2026 las reservas internacionales netas del Banco Central deben ubicarse en USD -3.100 millones (antes el objetivo era USD 900 millones). Para el segundo trimestre, en USD 1.600 millones (previo, USD 5.100 millones) y en diciembre en USD 8.400 millones (antes, USD 10.400 millones).