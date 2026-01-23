Gualeguaychú: este sábado se vivirá la cuarta noche del Carnaval del País y habrá beneficios para los locales

Con gran expectativa Gualeguaychú ya vive la cuarta noche del Carnaval del País, que será inaugurada por la comparsa O´Bahía (Club de Pescadores), seguida por Papelitos (Club Juventud Unida), Ará Yeví (Club tiro Federal) y Marí Marí (Club Central Entrerriano.

El Corsódromo “José Luis Gestro” Gualeguaychú está todo listo para que este sábado se viva la cuarta fecha del Carnaval del País -que desde esta edición es reconocida como Fiesta Nacional. Se trata del mayor espectáculo teatral que se desarrolla a cielo abierto durante el verano en el país y constituye por volumen, inversión, atractivo, desarrollo y poder de convocatoria como la propuesta principal en la programación turística de la ciudad y de la provincia.

De acuerdo al sistema de rotación, la comparsa que abrirá esta cuarta noche será O’Bahía (Club de Pescadores), Papelitos (Club Juventud Unida), Ará Yeví (Club tiro Federal) y Marí Marí (Club Central Entrerriano.

O’Bahía es dirigida por Adrián Butteri, y presenta su tema “El pescador, el genio y las mil y una noches”. La comparsa propone una temática claramente narrada, que invita al espectador a acompañar un viaje onírico inspirado en relatos clásicos. Música y danza se amalgaman en una puesta tan envolvente como dinámica, donde cada cuadro suma sentido al relato general. O’Bahía apela a la magia del cuento tradicional, pero logra algo más: conectar esa fantasía con la calidez de su identidad barrial, generando un clima cercano que sostiene la emoción y el ritmo. La propuesta encuentra equilibrio entre lo narrativo y lo festivo, y confirma su crecimiento sostenido en el diálogo entre escena y público.

La segunda en salir será Papelitos, dirigida por Juane Villagra. La última campeona presenta “Vivos”, una propuesta vibrante, atravesada por una estética que dialoga permanentemente entre la nostalgia y el presente. La comparsa del Club Juventud Unida vuelve a confirmar su capacidad de reinventarse, apostando a una impronta audaz e intrépida. En esta edición, la comparsa explora nuevos lenguajes visuales y coreográficos, con una energía que se siente constante a lo largo del recorrido. Si bien aún parece estar en la búsqueda de una conexión plena con el espíritu carnavalero que la llevó a ser tetracampeona, su propuesta mantiene un alto nivel artístico y deja en claro que sigue siendo una contendiente fuerte en la competencia.

El tercer comparsa en pisar la pasarela será Ará Yeví, dirigida por Guillermo Carabajal, con su tema “La resistencia”. El título no remite a obstinación, sino a firmeza y a entereza, y esa idea atraviesa toda la puesta. Al igual que el año pasado, Ará Yeví sorprende gratamente con una propuesta de fuerte contenido simbólico, que pone en valor identidades culturales necesarias para los tiempos que se viven. El despliegue a lo largo de la pasarela es sólido y coherente, sosteniendo una narrativa atravesada por la lucha, la identidad y la persistencia. El trabajo coreográfico aporta precisión y una dinámica envolvente, que permite apreciar mejor una paleta visual donde conviven el dramatismo y la potencia expresiva. Ará Yeví demuestra, una vez más, que es posible conjugar mensaje y espectáculo con la contundencia de la estética carnavalera.

Por último, cerrará la noche Marí Marí, dirigida por Gregorio Farina, que propone este año el tema “Genios”. La comparsa Rojinegra fue la encargada de abrir la pasarela y, fiel a su historia, renovó su diálogo directo con el público, que respondió con una aclamación casi unánime. El despliegue de fantasía, elegancia y sofisticación se apoyó en carrozas imponentes y un vestuario de altísimo nivel, donde cada detalle parece pensado para provocar asombro. Marí Marí vuelve a mostrar su fortaleza tradicional: una búsqueda constante de excelencia estética, combinada con una lectura escénica que privilegia el impacto visual sin perder fluidez narrativa. La experiencia se vive como un gran fresco en movimiento, donde la técnica respalda a la emoción.

Los Portabanderas con su magia, las batucadas con su deleite, la maravilla de la danza de las pasistas, la música y el ritmo envolvente, la arquitectura escultural de las carrozas, los vestuarios creativos y originales, la Comisión de Frente que siempre anticipa la celebración, todo es parte de un mismo lenguaje: el diálogo de las artes que convoca el Carnaval del País. Por eso, este sábado el Corsódromo se iluminará para que la alegría sea parte de un espectáculo que es considerado uno de los mejores en su disciplina a escala mundial y que articula la temporada de verano tanto en Gualeguaychú como en Entre Ríos.

Desde el área de Prensa del Carnaval se confirmó que continuarán con los beneficios para los residentes locales y provinciales. Los residentes locales contarán con descuentos en sectores VIP y Pullman (que es la gran novedad de la jornada); mientras que el público provincial mantendrá el beneficio del 50% en la entrada general para esta cuarta noche.

Es importante destacar que todas estas promociones se gestionan bajo la modalidad de venta estrictamente presencial en las boleterías del predio, solo los días viernes y sábado, siendo requisito obligatorio presentar el DNI físico que acredite el domicilio en Gualeguaychú (para beneficios en VIP y Pullman) o en cualquier localidad de la provincia de Entre Ríos (para el descuento en generales).

Por eso también se dispuso que las boleterías del Corsódromo permanezcan abiertas de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas; mientras que el sábado la atención es de corrido desde las 9 hasta el horario de finalización del espectáculo.

Para consultas adicionales, la organización dispone de las líneas telefónicas 3446-225258, 3446-237776 y 3446-644455.

Además, se recuerda que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden retirar su entrada sin cargo (sujeto a cupo) solamente los días jueves. En caso de que el CUD acredite acompañante por movilidad reducida, ambos ingresan sin costo; de lo contrario, el acompañante abona el 50% de la general. Con estas medidas, el Carnaval del País reafirma su compromiso con la accesibilidad y la integración de toda la comunidad.