Policiales

Un hombre resultó herido tras volcar con su camioneta en un camino entre Colonia Avigdor y Bovril

22 de Enero de 2026 - 21:15

Un accidente vial se registró este jueves al mediodía en un camino vecinal que conecta Colonia Avigdor con Bovril. Por causas que aún se investigan, una camioneta Ford Ranger volcó y su conductor, un hombre de 80 años, debió ser asistido y trasladado al hospital.

Según se informó desde la Departamental La Paz de Policía, el conductor quedó atrapado momentánemanete en el interior del rodado y luego "fue asistido y trasladado al Hospital de Bovril a fin de ser examinado por personal médico".

"Cabe señalar que el camino donde ocurrió el hecho presenta irregularidades producto de trabajos realizados por maquinaria vial", añadieron desde la fuerza.

