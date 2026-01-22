Un hombre resultó herido tras volcar con su camioneta en un camino entre Colonia Avigdor y Bovril

Un accidente vial se registró este jueves al mediodía en un camino vecinal que conecta Colonia Avigdor con Bovril. Por causas que aún se investigan, una camioneta Ford Ranger volcó y su conductor, un hombre de 80 años, debió ser asistido y trasladado al hospital.

Según se informó desde la Departamental La Paz de Policía, el conductor quedó atrapado momentánemanete en el interior del rodado y luego "fue asistido y trasladado al Hospital de Bovril a fin de ser examinado por personal médico".

"Cabe señalar que el camino donde ocurrió el hecho presenta irregularidades producto de trabajos realizados por maquinaria vial", añadieron desde la fuerza.