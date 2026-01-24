Talleres comenzó con el pie derecho ante Newell’s

Este viernes por la noche comenzó el Torneo Apertura de la Liga Profesional para Talleres y Newell’s. Se enfrentaron por la Zona A en el estadio Mario Kempes y con el arbitraje de Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por Germán Delfino.

Durante el primer tiempo hubo muy poco para destacar. Lo más sobresaliente fue Giovanni Baroni, el joven futbolista de Talleres que generó la ocasión más clara de la primera mitad con un avance de derecha al centro que acabó con remate al costado izquierdo de Gabriel Arias. El arquero contuvo con rebote y le dio la chance del disparo a Augusto Schott, que remató sobre la marca y ganó un tiro de esquina.

De un córner llegó la siguiente ocasión para la T con un centro que cayó al corazón del área chica luego de un desvío con el taco de Matías Catalán. Aunque Ronaldo Martínez recibió el taco y consiguió darse vuelta, su remate dio en un marcador y no llegó al arco. En la secuencia de rebotes el intento más claro lo tuvo José Palomino, que impulsó el balón hacia el travesaño. Fue lo último de esa etapa.

En el complemento llegó el gol. Fue a los 13 minutos, luego de un centro de tiro libre de Baroni impulsado desde la izquierda que llegó a la cabeza del paraguayo Martínez. El remate del ex Platense fue contra el poste derecho de Arias, que nada pudo hacer para evitar el 1-0 para el local.

Sobre los 16 siguieron las malas noticias para la Lepra. Cabrera recibió su segunda tarjeta amarilla luego de cometer una falta en la mitad de la cancha sobre Matías Galarza. El jugador del conjunto rosarino se retiró a los vestuarios y al Rojinegro el partido se le hizo totalmente cuesta arriba.

En un contragolpe llegó el segundo tanto para el equipo local. Un desborde de Bruno Barticciotto por derecha acabó en pase a la izquierda para Valentín Depietri. Aunque la jugada parecía haberse ensuciado, el atacante se sacó de encima a su marcador y remató bajo contra el costado derecho de Arias para el 2-0 parcial a los 41.

Newell’s empujó y logró el descuento sobre el final. Fue luego de un envío al área desde el costado derecho en el que Matías Cóccaro empujó el balón hacia la posición de Walter Núñez. El atacante controló y definió frente a Guido Herrera para el 1-2 definitivo. Ganó Talleres.

Con tres puntos en su haber, la T jugará la próxima fecha como visitante ante Vélez el martes 27, desde las 17.45; mientras que la Lepra intentará recuperarse en su estreno como local ese mismo día, desde las 22.15, ante Independiente.

-SÍNTESIS-

Talleres 2-1 Newell’s.



Goles:

13’ST: Ronaldo Martínez (TAL).

41’ST: Valentín Depietri (TAL).

45’ST: Walter Núñez (NEW).



Expulsado:

16’ST: Bruno Cabrera (NEW).



Formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Matías Gómez, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Giovanni Baroni, Ronaldo Martínez y Rick Lima.

DT: Carlos Tévez.



Newell’s: Gabriel Arias; Bruno Cabrera, Saúl Salcedo, Oscar Salomón; Armando Méndez, Valentino Acuña, Luca Regiardo, Martín Luciano; Facundo Guch, Luciano Herrera; Michael Hoyos.

DT: Sergio Gómez - Favio Orsi.



Cambios:

9’ST: ingresó Juan Sforza por Matías Gómez (TAL).

20’ST: ingresó Matías Cóccaro por Michael Hoyos (NEW).

20’ST: ingresó Rodrigo Herrera por Luca Regiardo (NEW).

21’ST: ingresó Bruno Barticciotto por Giovanni Baroni (TAL).

29’ST: ingresó Jerónimo Russo por Martín Luciano (NEW).

30’ST: ingresó Walter Núñez por Luciano Herrera (NEW).

30’ST: ingresó Valentín Depietri por Ronaldo Martínez (TAL).

35’ST: ingresó Franco García por Facundo Guch (NEW).



Amonestados:

12’ST: Bruno Cabrera (NEW).

26’ST: Ulises Ortegoza (TAL).



Árbitro: Luis Lobo Medina.VAR: Germán Delfino.



Estadio: Mario Kempes.

Video: Liga Profesional.