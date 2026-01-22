Anamá Ferreyra denunció al “Gigoló” por publicaciones con contenido racista y xenófobo

La ex modelo Anamá Ferreira presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Especializada en Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad por publicaciones con “contenido discriminatorio y xenófobo” que atribuye al mediáticamente conocido “Gigoló”, Javier Bazterrica, en la red social Instagram.

Según la denuncia a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la presentación solicita la habilitación de feria y plantea “medidas urgentes”, al considerar que las publicaciones denunciadas constituyen “violencia digital dirigida” contra una mujer, con contenido agravado por motivos de origen nacional y racialización.

De acuerdo al escrito, Ferreira denunció que Bazterrica, quien se presenta en Instagram como “Javi Bax” y utiliza la cuenta verificada @elgigolooficial, habría publicado historias con una foto de Anama con “expresiones y símbolos inequívocamente racistas y xenófobos”.

Entre el material agregado en la denuncia figuran capturas de pantalla de historias donde se leen frases como “Zoológico pide donaciones de bananas para la chimpancé @anamaferreira” y “Argentina te sacó el hambre en el país de mierda donde naciste”.

Ferreira sostuvo que las publicaciones “tienen audiencia masiva e inmediata replicación”, y que el contenido “humilla, deshumaniza, estigmatiza y promueve hostilidad social”, además de afectar su vida “personal, social y profesional”.

La denunciante también hizo referencia a que Bazterrica “registra antecedente de condena por estafas en el año 2019”, según publicaciones periodísticas, y que ello agrava “el riesgo de reiteración” y “el perfil de impunidad mediática” con que se manejaría el acusado.

En su presentación, que lleva la firma del abogado Rodrigo Tripolone, Ferreira solicitó a la Fiscalía que se intime al denunciado a cesar el hostigamiento, la preservación de evidencia digital, requerimientos a Meta Platforms Inc, medidas de protección y la remoción del contenido denunciado.

Finalmente, el documento pide la intervención de la Fiscalía especializada, la adopción de medidas urgentes y una eventual suspensión o inhabilitación de la cuenta @elgigolooficial si se verificara reiteración del ataque digital.

Fuente: Noticias Argentinas, Micaela Di Vitto.