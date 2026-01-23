Fuerte choque de dos vehículos en ruta 18 dejó varios heridos, entre ellos tres menores

Un accidente de tránsito se produjo este viernes, alrededor de las 7.15 de la mañana, sobre la ruta nacional 18, frente a una estación de servicio en Las Tunas, donde colisionaron una camioneta y un automóvil. Como consecuencia del impacto, varias personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad.

Según información de testigos en el lugar, una camioneta Ford EcoSport habría intentado ingresar a la estación de servicio cuando fue impactada en uno de sus laterales por un automóvil Mercedes Benz que circulaba en sentido desde Villaguay.

Personas heridas y traslados

Producto de la fuerte colisión, los ocupantes de los vehículos sufrieron lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias. Posteriormente, algunos de los heridos fueron trasladados al hospital Dr. Castilla Mira de Viale para una mejor atención.

Un menor que viajaba en uno de los rodados fue derivado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque, informó Canal Once.