Con el debut de River incluido, sigue la primera fecha

El primer partido de la jornada será entre Barracas y River en el estadio Claudio Tapia.

La primera fecha de la Liga Profesional continuará este sábado con tres encuentros. Toda la actividad de la jornada será en el marco de la Zona B, que apenas disputó dos partidos en lo que va de la fecha. Comenzará a las 17 y finalizará bien entrada la noche.

17: Barracas Central - River Plate

En el estadio Claudio Tapia, Barracas Central recibirá este sábado a River Plate en el arranque del torneo para ambos. El encuentro comenzará a las 17 y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Héctor Paletta. La transmisión de este partido será de ESPN premium.

Este año ambos elencos tendrán el desafío de jugar la Copa Sudamericana, por lo que estos primeros partidos del torneo les servirán para entrar en ritmo en una temporada que promete ser larga para ambos.

Aunque todo está por definirse, no se esperan presencias entrerrianas desde el arranque en el juego. Sí podría decir presente el ex Patronato Dardo Miloc con la camiseta del Guapo.

-Probables formaciones:Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera.DT: Rubén Insúa.River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño; Juan Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio.DT: Marcelo Gallardo.

19.30: Gimnasia - Racing

El siguiente encuentro iniciará a las 19.30 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Gimnasia recibirá a Racing en un duelo que contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Adrián Franklin. La transmisión de este encuentro será de TNT Sports.

El Lobo platense no tendrá compromisos internacionales en esta temporada; mientras que a la Academia le tocará intentar recuperar el cetro en la Copa Sudamericana, a la que clasificó durante 2025 luego de finalizado el torneo. El equipo de Gustavo Costas ganó este torneo en la edición 2024.

De no haber sorpresas, este encuentro no tendrá presencias entrerrianas desde el arranque.

-Probables formaciones:Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández y Manuel Panaro; Marcelo Torres.DT: Fernando Zaniratto.Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez y Duván Vergara.DT: Gustavo Costas.

22: Rosario Central - Belgrano

El último partido de la jornada será a partir de las 22. El estadio Gigante de Arroyito recibirá el duelo entre Rosario Central y Belgrano. El árbitro será Yael Falcón Pérez, que contará con la colaboración en el VAR de Jorge Baliño. La transmisión será de ESPN premium.

Como último campeón anual, el Canalla logró la clasificación a la Copa Libertadores, en la que será uno de los representantes del fútbol argentino. Para el Pirata estará el desafío de volver a ser internacional, para lo que deberá sumar desde temprano en el torneo.

El equipo del ex Patronato Ricardo Zielinski contará con el entrerriano Leonardo Morales como titular en la defensa.

-Probables formaciones:Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz.DT: Jorge Almirón.Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández.DT: Ricardo Zielinski.

Fuentes: TyC Sports, Info Cielo y La Voz.