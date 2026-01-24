Una polémica decisión le dio la victoria a Independiente Rivadavia

Este viernes hubo estreno en el Torneo Apertura de la Liga Profesional para Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. En el estadio Bautista Gargantini, el encuentro por la Zona B tuvo el arbitraje de Brian Ferreyra, acompañado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

De arranque en el juego llegó la apertura en el marcador para los de Alfredo Berti. Un desborde por izquierda acabó en centro para Alex Arce, que falló en el control y dejó el balón para Matías Fernández, de cara con el arquero Luis Ingolotti. El mediocampista avanzó y sacó un remate cruzado al costado derecho para poner el 1-0 a los nueve minutos.

El Decano respondió con una jugada de pelota parada que cruzó toda el área hasta la posición de Ezequiel Ham, que devolvió el balón al área hacia la posición de Gianluca Ferrari. El defectuoso remate del defensor salió débil, pero casi se cuela por encima de Nicolás Bolcato: dio en el travesaño.

La primera situación polémica de la noche llegó sobre los 41 minutos, momento en el que Ferreyra debió recurrir al VAR para revisar una clara falta dentro del área de José Florentín sobre Leandro Díaz que inicialmente no sancionó. Del penal se encargó el propio Díaz, que remató a la derecha y sacó provecho de que Bolcato voló hacia el otro poste para poner el 1-1. Así se fueron al descanso.

En el complemento, luego de la tormenta desatada en Mendoza, el partido continuó con Tucumán intentando dar vuelta el resultado. En ese marco hubo una clara ocasión para Nicolás Laméndola, que avanzó por la izquierda y sacó un remate apenas ingresó en el área. El disparo se fue apenas desviado por el costado derecho, pero levantó al visitante.

Después de unos minutos de intentos del conjunto tucumano, Independiente Rivadavia fue el que finalmente se puso en ventaja. Fue tras un centro desde la derecha en el que Iván Villalba ganó de cabeza, pero remató al travesaño. En el rebote, Alejo Osella impulsó nuevamente el balón de cabeza al travesaño y la pelota pareció picar en la línea antes del rechazo de la defensa Decana. Increíblemente, el árbitro dio gol, desatando el enojo del banco visitante y la alegría del local, que se quedó con el triunfo sobre los 34 minutos.

Tras el estreno con triunfo, lo que se le viene a la Lepra es su visita a Huracán, el martes desde las 20. Ese mismo día, pero a partir de las 22.15, el Decano se estrenará como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

-SÍNTESIS-

Independiente Rivadavia 2-1 Atlético Tucumán.



Goles:

9’PT: Matías Fernández (IRI).

41’PT: Leandro Díaz -penal- (TUC).

34’ST: Alejo Osella (IRI).



Formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Alex Arce y Matías Fernández.

DT: Alfredo Berti.



Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz y Nicolás Laméndola.

DT: Hugo Colace.



Cambios:

4’ST: ingresó Franco Nicola por Ramiro Ruiz Rodríguez (TUC).

24’ST: ingresó Cléver Ferreira por Ezequiel Ham (TUC).

26’ST: ingresó Fabrizio Sartori por Leonard Costa (IRI).

37’ST: ingresó Ezequiel Bonifacio por Gonzalo Ríos (IRI).

38’ST: ingresó Diego Crego por Matías Fernández (IRI).

44’ST: ingresó Lautaro Godoy por Gabriel Compagnucci (TUC).

44’ST: ingresó Carlos Abeldaño por Nicolás Laméndola (TUC).

45’ST: ingresó Kevin Vázquez por José Florentín (IRI).

45’ST: ingresó Rodrigo Atencio por Alex Arce (IRI).



Amonestados:

11’ST: Iván Villalba (IRI).

13’ST: Gianluca Ferrari (TUC).

36’ST: Nicolás Laméndola (TUC).

48’ST: Fabrizio Sartori (IRI).

48’ST: Carlos Abeldaño (TUC).



Árbitro: Brian Ferreyra. VAR: Gastón Monsón Brizuela.



Estadio: Bautista Gargantini.

Video: Liga Profesional.