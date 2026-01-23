“Me siento realmente involucrado en el proyecto”, expresó Franco Colapinto

El piloto Franco Colapinto expresó su ansiedad y motivación para afrontar la temporada de Fórmula 1 que se aproxima, momentos después de presentar el nuevo modelo de Alpine. Así se hicieron notar sus palabras durante la presentación , destacando que está “extremadamente entusiasmado”.

Enseguida manifestó: “Por primera vez en mi carrera pude beneficiarme de una verdadera pretemporada, para prepararme de la mejor manera para una temporada completa, y hacerlo desde los primeros ensayos y la primera carrera. Es muy importante para mí, porque me siento realmente involucrado en el proyecto y eso me permite trabajar duro desde el inicio con todo el equipo”, señaló el piloto argentino.

“Tuvimos la oportunidad de conocer el auto y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que conocí anteriormente, y creo que es así para la mayoría de los pilotos. Hay nuevas sutilezas que dominar y desafíos inéditos que afrontar para extraer el máximo del paquete, y lo encuentro apasionante”, destacó durante el lanzamiento del nuevo vehículo que ya está listo para los test de pretemporada.

Y cerró: “Siento que todo el equipo está extremadamente motivado para realizar una buena temporada. Intentaré aprender lo máximo posible en las primeras carreras y seguir progresando. Espero que eso nos permita ser competitivos como equipo”.