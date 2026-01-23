La temporada de verano se despide con humor en Cervecería Riera

La Cervecería Riera realizará este sábado 24 de enero, desde las 21:30, la última noche de su temporada de verano 2026 con un espectáculo de comedia en vivo, cervezas artesanales, servicio de pizzas y un sorteo para el público, en su local ubicado en Laurencena 306, en el patio de la ex Casa de Té. La propuesta contará con las presentaciones de Nacho Koornstra, Mateo Izza, Ignacio Grünbaum, Belisario Ruiz y Lisandro "Bondiola" Riera.

Según informaron desde la organización, esta función marca la despedida de enero dentro del ciclo de verano que Cervecería Riera viene desarrollando durante una temporada que incluyó propuestas artísticas con su oferta habitual de bebidas y comidas.

Además del show de comedia, durante la noche se sorteará entre las personas presentes un kit de verano que incluye una gorra y dos pintas de cerveza.

El line up de la noche estará integrado por cinco comediantes con recorrido en el circuito local y regional. Koornstra, Izza, Grünbaum, Ruiz y Riera presentarán sus materiales más recientes en formatos de stand up.

La entrada funcionará bajo la modalidad "a la gorra".

Las reservas para la última noche pueden realizarse por teléfono al 343 5432400.