Este fin de semana se realizará la Fiesta de la Playa en el Balneario Thompson

La ciudad vivirá este sábado 24 y domingo 25 de enero una nueva edición de la Fiesta de la Playa en el Balneario Thompson, un encuentro pensado para reunir a familias, jóvenes y adultos en un entorno natural frente al río. La propuesta se desarrollará desde las 9 de la mañana en ambas jornadas y contará con artistas locales y nacionales como protagonistas, con shows en vivo, DJs durante todo el día y un espacio destinado a artesanos y emprendedores.

La programación musical estará distribuida entre los dos días y tendrá como eje la participación de músicos y proyectos locales. El sábado 24, sobre el escenario del Balneario Thompson, se presentarán Pont a Bailar, Juan Manuel Bilat y Enzo Barzola, mientras que el domingo 25 será el turno de La T y La M, Mario Pereyra y Gabriela Isasi. Además de los shows en vivo, habrá DJs durante toda la jornada, lo que permitirá sostener una propuesta musical continua desde la mañana hasta la tarde, acompañando el movimiento habitual del balneario y el tránsito de vecinos y público en general por la zona.

La Fiesta de la Playa también incluirá un espacio para artesanos y emprendedores, donde se podrán recorrer puestos de productos regionales, objetos artesanales y propuestas gastronómicas. Desde la organización indicaron que esta feria busca acompañar la actividad cultural y musical, generando un circuito que promueva el trabajo local y ofrezca opciones para quienes asistan durante ambas jornadas.

En relación con el operativo de seguridad, se informó habrá presencia policial, controles urbanos, puestos sanitarios e hidratación para el público. También se recordó que no estará permitido el ingreso de envases de vidrio y que las conservadoras solo podrán ingresar hasta las 17.

Además, se permitirá el ingreso de vehículos hasta alcanzar la capacidad establecida. Personal policial advirtió que, de ser necesario, se realizarán cortes de tránsito para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en los accesos.

Queda totalmente prohibido estacionar en espacios verdes y espacios no habilitados.

En ambas jornadas la entrada será libre y gratuita.