Los empleados municipales de Concepción del Uruguay cobrarán su aguinaldo esta semana

Mediante decreto 29.164, la Municipalidad de Concepción del Uruguay dispuso que este viernes 19 de diciembre, se abone la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) al personal de planta permanente, contratado, contratado temporario y político.

Asimismo, además del aguinaldo, se pagará un premio estímulo al personal contratado y contratado temporario, de manera excepcional y por única vez. Este premio será equivalente al 50% de los haberes percibidos en noviembre y será abonado en la misma fecha que el aguinaldo. El Decreto garantiza un monto mínimo de $412.500 para el personal tanto de planta permanente como contratado y contratado temporario.

En tanto, desde la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad, confirmaron también que la percepción de los haberes correspondientes al mes de diciembre se hará efectiva el día martes 30 de diciembre. De esta manera se abonarán los sueldos de todo el personal municipal uruguayense antes de la Fiesta de Fin de Año.